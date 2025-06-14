إيقاف تسليم عشرات الطائرات من انتاج إيرباص.. والشركة تكشف السبب

أوقفت شركة إيرباص تسليم عشرات الطائرات من انتاج شركة إيرباص بسبب نقص المحركات والمراحيض، وفى هذا الإطار علق كريستيان شيرر، مدير الطائرات التجارية فى إيرباص، مازحا :”هل يمكن تصميم طائرة بدون مرحاض ؟”

تصريحات كريستيان شيرير

وقالت شبكة يورونيوز الأوروبية الاخبارية نقلًا عن كريستيان شيرير خلال مؤتمر صحفي أقيم قبل معرض باريس الجوى، الذي سيعقد من 16 إلى 22 يونيو: “من المحرج بعض الشيء الاعتراف بذلك، لكن في الوقت الحالي، تمثل دورات المياه أكبر عائق نواجهه في الطائرات ذات الحجم الكبير وخاصة طائرات ايه 350”. ويبرز هذا التصريح البارز من قبل المدير التنفيذي لشركة الطيران الأوروبية العملاقة الهشاشة المزمنة لسلسلة التوريد في هذا القطاع، حيث يمكن لأصغر ازمة أن تعرض البرامج التجارية الطموحة للخطر.

ولم يتحدث شيرير عن شركة سافران المصنعة لمعدات دورات المياه في طائرات ايه 350، لكنه انتقد شركة سي.اف.ام، وهي شركة مشتركة بين سافران ومجموعة /جي.اي/ الأمريكية، المنتجة لمحركات الطائرات ذات الممر الواحد. وتتهم إيرباص الشركة باستمرار بتفضيل شركات الطيران على مصنعي الطائرات.

40 طائرة جاهزة حاليا

وبحسب تصريحات كريستيان شيرير، فهناك حوالي 40 طائرة جاهزة حاليا، ولكن لا يمكن تسليمها لعدم توريد المحركات في الوقت المحدد.

ومع ذلك، حيث شدد المدير التنفيذي على أن هذه الانتكاسات لا تثير الشكوك حول هدف تسليم 820 طائرة هذا العام، على الرغم من تباطؤ النتائج في بداية العام، مطالبا بعدم “استقراء” الأرقام الشهرية. وأكد أنه لولا هذه التعقيدات في المحركات، “لكان أداء التسليم لدينا أعلى بقليل من التوقعات، مما يشير إلى تحسن كبير في الأداء العام لهذا النظام البيئي.”

وتابع شيرير: “لم نغير توقعاتنا بتسليم 820 طائرة في عام 2025″.

وفي عام 2024، لم تنجح شركة تصنيع الطائرات في الوفاء بالتزاماتها بالتسليم بفارق ضئيل، على الرغم من مشاكل سلسلة التوريد، حيث منحتها مجموعة سافران أفضلية في الأشهر الأخيرة من العام.”

وتابع قائلا : “نحن على دراية بالمشاكل، لا سيما مع شركة /سي.اف.ام/ وقد طورنا علاقة عمل أكثر نضجا واحترافية.”