«إيتيدا» تعلن المشاركة في «هاكاثون» لصناعة محتوى تعليمي عربي بالمجال التقني

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، مشاركتها في فعاليات مبادرة «هاكاثون – العطاء الرقمي الأول» لصناعة المحتوى التعليمي العربي بالمجال التقني، الذي اطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بالتعاون مع كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، وقمة رايز أب ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيكو»، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة «هاكاثون – العطاء الرقمي الأول»، غير الربحية تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المجتمع، كذلك تدريب المهتمين بالمجال الرقمي وتمكينهم من خلال دعمهم بورش العمل والدورات التأهيلية والاختبارات المختلفة، بالإضافة إلى نشر الإبداع والابتكار والعمل الجماعي للوصول إلى صناعة محتوى تعليمي عربي بالمجال التقني.

وكشفت «إيتيدا» شروط وخطوات التقديم بمبادرة «هاكاثون – العطاء الرقمي الأول»، موضحة أنه يجب المتقدم أن يكون مصري الجنسية من صناع المحتوى الرقمي العربي ومن المهتمين في مجال التقنية وألا يقل عمره عن 18 عامًا، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار تعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والجامعات في مجال تدريب الكوادر وبناء الكفاءات، وتحفيز الشباب على مشاركة أفكارهم.

وجدير بالذكر أنه يعتبر مبادرة «هاكاثون – العطاء الرقمي الأول» هي أول برامج الاتفاقية مع منظمة الايسيسكو وهو حدث تقني يهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار والعمل الجماعي للوصول إلى صناعة محتوى عربي بالمجال التقني من خلال التدريب على الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي وغيرها من اللقاءات التقنية.

أهداف مبادرة «هاكاثون – العطاء الرقمي الأول»: