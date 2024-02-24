“إنهيار كبير”.. سعر الدولار اليوم السبت 24 فبراير في السوق السوداء

يبحث الكثير من الناس عن سعر الدولار اليوم السبت في السوق السوداء بعد أن شهد إنهيار كبير خلال آخر 48 ساعة، وجاء هذا التراجع الكبير بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.

فقد شهد السوق السوداء للدولار إنهيار كبير في الساعات الأخيرة، حيث تراجع الدولار من مستويات 64 جنيهاً إلى 51 جنيهاً بانخفاض وصل إلى 13 جنيه.

ما هو سعر بيع الدولار اليوم؟

سعر صرف 1 دولار أمريكي يساوي 51.60 جنيه مصري.

يتم صرف 5 دولار أمريكي مقابل 258 جنيه مصري.

سعر صرف 10 دولار أمريكي يساوي 516 جنيهاً.

سعر صرف 100 دولار أمريكي يساوي 5160 جنيه مصري.

وفي البنوك المصرية فقد وصل سعر صرف الدولار للشراء بقيمة 30.959 جنيه مصري، وبقيمة 30.827 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.