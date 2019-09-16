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إرتفاع كبير للمعدن الأصفر لأول مرة هذا الشهر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 16/9/2019 في مصر و السعودية

إرتفاع كبير للمعدن الأصفر لأول مرة هذا الشهر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 16/9/2019 في مصر و السعودية

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الذهب في مصر سعر الذهب بالمصنعية

سعر الذهب في مصر و السعودية اليوم الإثنين المُوافق من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهد إرتفاع مقدارة 7 جنيهاً للجرام الواحد عيار 24 و 6 للعيار 21 ويستمر المعدن الأصفر في الجنون حيث يشهد إرتفاعاً و إنخفاضاً بشكل شبه أسبوعي وسنوافيكم بأسعار الذهب اليوم من خلال الجداول الآتية .



سعر الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
عيار 24781 إلى 783
عيار 22716 إلى 718
عيار 21683 إلى 685
عيار 18585 إلى 587
عيار 14455 إلى 457
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,276 إلى 24,347
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480
الكيلو780,571 إلى 782,857


سعر الذهب بالمصنعية .

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24788.33 جنيه$48.35
سعر الذهب عيار 22722.64 جنيه$44.32
اسعار الذهب عيار 21689.81 جنيه$42.31
اسعار الذهب عيار 18591.26 جنيه$36.26
سعر الذهب عيار 14459.86 جنيه$28.20
سعر الذهب عيار 12394.17 جنيه$24.18
سعر الذهب عيار 9295.63 جنيه$18.13
اسعار أوقية الذهب24,517 جنيه$1,504
اسعار جنيه الذهب5,518 جنيه$338.46
اسعار كيلو الذهب788,331 جنيه$48,350

 

إرتفعت أسعار الذهب كثيراً عن يوم أمس الأحد حيث بلغ الإرتفاع حوالي 40 جنيهاً لأول مرة هذا الشهر .

سعر الذهب في السعودية



الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.03 ريال$48.35
سعر الذهب عيار 22165.03 ريال$44.32
اسعار الذهب عيار 21157.53 ريال$42.31
اسعار الذهب عيار 18135.03 ريال$36.26
سعر الذهب عيار 14105.02 ريال$28.20
سعر الذهب عيار 1290.02 ريال$24.18
اسعار أوقية الذهب5,599 ريال$1,504
اسعار جنيه الذهب1,260 ريال$338.46
اسعار كيلو الذهب180,031 ريال$48,350

إرتفعت أسعار الذهب في السعودية على خلاف مصر فقد إزداد سعر الجرام الواحد حوالي نصف ريال وهيا زياده طفيفة على عكس الإرتفاع الحاصل في أسعار الذهب في مصر .



نبيل عامر

    نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية



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