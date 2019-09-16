إرتفاع كبير للمعدن الأصفر لأول مرة هذا الشهر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 16/9/2019 في مصر و السعودية
إرتفاع كبير للمعدن الأصفر لأول مرة هذا الشهر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 16/9/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب في مصر و السعودية اليوم الإثنين المُوافق من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهد إرتفاع مقدارة 7 جنيهاً للجرام الواحد عيار 24 و 6 للعيار 21 ويستمر المعدن الأصفر في الجنون حيث يشهد إرتفاعاً و إنخفاضاً بشكل شبه أسبوعي وسنوافيكم بأسعار الذهب اليوم من خلال الجداول الآتية .
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية
|عيار 24
|781 إلى 783
|عيار 22
|716 إلى 718
|عيار 21
|683 إلى 685
|عيار 18
|585 إلى 587
|عيار 14
|455 إلى 457
|عيار 12
|390 إلى 391
|الاونصة
|24,276 إلى 24,347
|الجنيه الذهب
|5,464 إلى 5,480
|الكيلو
|780,571 إلى 782,857
سعر الذهب بالمصنعية .
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|788.33 جنيه
|$48.35
|سعر الذهب عيار 22
|722.64 جنيه
|$44.32
|اسعار الذهب عيار 21
|689.81 جنيه
|$42.31
|اسعار الذهب عيار 18
|591.26 جنيه
|$36.26
|سعر الذهب عيار 14
|459.86 جنيه
|$28.20
|سعر الذهب عيار 12
|394.17 جنيه
|$24.18
|سعر الذهب عيار 9
|295.63 جنيه
|$18.13
|اسعار أوقية الذهب
|24,517 جنيه
|$1,504
|اسعار جنيه الذهب
|5,518 جنيه
|$338.46
|اسعار كيلو الذهب
|788,331 جنيه
|$48,350
إرتفعت أسعار الذهب كثيراً عن يوم أمس الأحد حيث بلغ الإرتفاع حوالي 40 جنيهاً لأول مرة هذا الشهر .
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.03 ريال
|$48.35
|سعر الذهب عيار 22
|165.03 ريال
|$44.32
|اسعار الذهب عيار 21
|157.53 ريال
|$42.31
|اسعار الذهب عيار 18
|135.03 ريال
|$36.26
|سعر الذهب عيار 14
|105.02 ريال
|$28.20
|سعر الذهب عيار 12
|90.02 ريال
|$24.18
|اسعار أوقية الذهب
|5,599 ريال
|$1,504
|اسعار جنيه الذهب
|1,260 ريال
|$338.46
|اسعار كيلو الذهب
|180,031 ريال
|$48,350
إرتفعت أسعار الذهب في السعودية على خلاف مصر فقد إزداد سعر الجرام الواحد حوالي نصف ريال وهيا زياده طفيفة على عكس الإرتفاع الحاصل في أسعار الذهب في مصر .