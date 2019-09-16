إرتفاع كبير للمعدن الأصفر لأول مرة هذا الشهر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 16/9/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب في مصر و السعودية اليوم الإثنين المُوافق من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهد إرتفاع مقدارة 7 جنيهاً للجرام الواحد عيار 24 و 6 للعيار 21 ويستمر المعدن الأصفر في الجنون حيث يشهد إرتفاعاً و إنخفاضاً بشكل شبه أسبوعي وسنوافيكم بأسعار الذهب اليوم من خلال الجداول الآتية .







سعر الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,276 إلى 24,347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780,571 إلى 782,857







سعر الذهب بالمصنعية .

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 788.33 جنيه $48.35 سعر الذهب عيار 22 722.64 جنيه $44.32 اسعار الذهب عيار 21 689.81 جنيه $42.31 اسعار الذهب عيار 18 591.26 جنيه $36.26 سعر الذهب عيار 14 459.86 جنيه $28.20 سعر الذهب عيار 12 394.17 جنيه $24.18 سعر الذهب عيار 9 295.63 جنيه $18.13 اسعار أوقية الذهب 24,517 جنيه $1,504 اسعار جنيه الذهب 5,518 جنيه $338.46 اسعار كيلو الذهب 788,331 جنيه $48,350

إرتفعت أسعار الذهب كثيراً عن يوم أمس الأحد حيث بلغ الإرتفاع حوالي 40 جنيهاً لأول مرة هذا الشهر .

سعر الذهب في السعودية







الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.03 ريال $48.35 سعر الذهب عيار 22 165.03 ريال $44.32 اسعار الذهب عيار 21 157.53 ريال $42.31 اسعار الذهب عيار 18 135.03 ريال $36.26 سعر الذهب عيار 14 105.02 ريال $28.20 سعر الذهب عيار 12 90.02 ريال $24.18 اسعار أوقية الذهب 5,599 ريال $1,504 اسعار جنيه الذهب 1,260 ريال $338.46 اسعار كيلو الذهب 180,031 ريال $48,350

إرتفعت أسعار الذهب في السعودية على خلاف مصر فقد إزداد سعر الجرام الواحد حوالي نصف ريال وهيا زياده طفيفة على عكس الإرتفاع الحاصل في أسعار الذهب في مصر .