إنجاز عالمي.. تأهل هذه الشركات لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال

صعدت ست شركات سعودية إلى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2025، التي تستضيفها العاصمة الرياض، ضمن فعاليات ملتقى “بيبان 2025″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.

أفضل (100) شركة

ونجحت الشركات السعودية في تجاوز مراحل التصفيات الوطنية والعالمية، لتتأهل كأفضل (100) شركة من (47) دولة تتنافس في نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وذلك من بين أكثر من (10,300) متقدم يمثلون أكثر من (169) دولة حول العالم، للفوز بجوائز مالية تتجاوز قيمتها (1.5) مليون دولار أمريكي.

ويبرز هذا الإنجاز دور المملكة الريادي في دعم الابتكار وريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي، ويؤكد دورها بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال، إذ تركز الشركات الست المتأهلة على تطوير حلول مبتكرة في مجالات متنوعة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات السعودية إقليميًا وعالميًا.

الشركات المتأهلة للنهائيات

وتتضمن الشركات المتأهلة للنهائيات مجموعة من المشاريع والابتكارات التي تعكس التطور اللافت للشركات الناشئة بالمملكة، وهي: شركة “ADADK” الناشئة في مجال إمدادات المياه، وشركة ” Expanse Cosmos” المتخصصة في دعم اقتصاد الفضاء الجديد، وكذلك شركة “SARsatX” المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وشركة “EcoPallets” المتخصصة في إعادة تدوير سعف النخيل وتحويله إلى منصات شحن عالية الجودة، وشركة “Thrivve” المتخصصة في تقديم الحلول المبتكرة في مجالي التقنية المالية والتنقل، إضافة إلى شركة “iRAMA” المختصة بتقنيات الزراعة المائية.

جاء تنظيم نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ضمن “بيبان 2025″، ليؤكد دور المملكة الريادي في دعم الابتكار وريادة الأعمال عالميًا، ويعكس مكانتها المتقدمة في استقطاب الشركات الناشئة الدولية، والاستثمارات، والأفكار الريادية في بيئة اقتصادية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.