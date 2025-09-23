إنجاز جديد لميزان الصادرات بكوريا الجنوبية.. تفاصيل

كشفت بيانات اليوم، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت بنسبة 13.5% عن العام السابق في أول 20 يومًا من شهر سبتمبر.

ووصلت قيمة الشحنات الصادرة 40.12 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر، مقارنة بـ 35.36 مليار دولار أمريكي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الجمارك الكورية.

وأكدت البيانات أن الواردات إرتفعت بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 38.22 مليار دولار أمريكي خلال الفترة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.9 مليار دولار أمريكي.

وفي شهر أغسطس، ارتفعت الصادرات، وهي محرك النمو الاقتصادي الرئيسي للبلاد، بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 58.4 مليار دولار، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.