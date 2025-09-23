أخبار إقتصادية

إنجاز جديد لميزان الصادرات بكوريا الجنوبية.. تفاصيل

آياتي خيري

كشفت بيانات اليوم، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت بنسبة 13.5% عن العام السابق في أول 20 يومًا من شهر سبتمبر.

ووصلت قيمة الشحنات الصادرة 40.12 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر، مقارنة بـ 35.36 مليار دولار أمريكي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الجمارك الكورية.

وأكدت البيانات أن الواردات إرتفعت بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 38.22 مليار دولار أمريكي خلال الفترة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.9 مليار دولار أمريكي.

وفي شهر أغسطس، ارتفعت الصادرات، وهي محرك النمو الاقتصادي الرئيسي للبلاد، بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 58.4 مليار دولار، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.