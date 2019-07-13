إليكم سعر الذهب اليوم السبت 13-07-2019 بالريال السعودي

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية سعر وقيمة الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم السبت الموافق 13-07-2019 بالريال السعودي ، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن سعر الذهب في كافة محافظات المملكة ، وذلك بسبب إضطراب أسعار وقيمة الذهب بين الحين والأخر ، وذلك بسبب إرتفاع أسعار الدولار أو إنخفاض الدولار لأن الدولار يعتبر من أبرز العوامل التي تؤثر على قيمة الذهب ، بالإضافة إلى العرض والطلب ، والعديد من العوامل الأخرى ، ويتميز الذهب كونه هو المعدن الوحيد الذي تيم شرائه والأهتمام به بصورة كبيرة في المجتمع كونه يستخدم في الزينة والحلى للمرأة بالإضافة إلى الإستثمار والإدخار .
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة عن سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث سنقوم برصد تقرير يوضح أسعار الذهب عند كافة العيارات ” عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 12 ” ،وسعر كيلو الذهب ووقية الذهب ، وذلك من خلال التقرير التالي :-
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|170.80 ريال سعودي
|$45.54
|سعر الذهب عيار 22
|156.57 ريال سعودي
|$41.75
|اسعار الذهب عيار 21
|149.45 ريال سعودي
|$39.85
|اسعار الذهب عيار 18
|128.10 ريال سعودي
|$34.16
|سعر الذهب عيار 14
|99.63 ريال سعودي
|$26.57
|سعر الذهب عيار 12
|85.40 ريال سعودي
|$22.77
|اسعار أوقية الذهب
|5,312 ريال سعودي
|$1,416
|اسعار جنيه الذهب
|1,196 ريال سعودي
|$318.79
|اسعار كيلو الذهب
|170,801 ريال سعودي
|$45,540
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