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إليكم سعر الذهب اليوم السبت 13-07-2019 بالريال السعودي

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
إليكم سعر الذهب اليوم السبت 13-07-2019 بالريال السعودي
أسعار الذهب

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية سعر وقيمة الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم السبت الموافق 13-07-2019 بالريال السعودي ، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن سعر الذهب في كافة محافظات المملكة ، وذلك بسبب إضطراب أسعار وقيمة الذهب بين الحين والأخر ، وذلك بسبب إرتفاع أسعار الدولار أو إنخفاض الدولار لأن الدولار يعتبر من أبرز العوامل التي تؤثر على قيمة الذهب ، بالإضافة إلى العرض والطلب ، والعديد من العوامل الأخرى ، ويتميز الذهب كونه هو المعدن الوحيد الذي تيم شرائه والأهتمام به بصورة كبيرة في المجتمع كونه يستخدم في الزينة والحلى للمرأة بالإضافة إلى الإستثمار والإدخار .

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة عن سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث سنقوم برصد تقرير يوضح أسعار الذهب عند كافة العيارات ” عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 12 ” ،وسعر كيلو الذهب ووقية الذهب ، وذلك من خلال التقرير التالي :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24170.80 ريال سعودي$45.54
سعر الذهب عيار 22156.57 ريال سعودي$41.75
اسعار الذهب عيار 21149.45 ريال سعودي$39.85
اسعار الذهب عيار 18128.10 ريال سعودي$34.16
سعر الذهب عيار 1499.63 ريال سعودي$26.57
سعر الذهب عيار 1285.40 ريال سعودي$22.77
اسعار أوقية الذهب5,312 ريال سعودي$1,416
اسعار جنيه الذهب1,196 ريال سعودي$318.79
اسعار كيلو الذهب170,801 ريال سعودي$45,540

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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