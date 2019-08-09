إليكم رابط أبشر 1440 هـ ” الجوازات السعودية ” من أجل الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة والهوية

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية رابط نظام أبشر الحديد، حيث تتزايد عملية البحث بشكل دوري من قبل المواطنين في المملكة عن روابط الإستعلام الخدماتية التي أعلنت عنها وزارة الجوزازت في نظام أبشر الجديد، حيث أصدرت الجهات المختصة في نظام أبشر على انه قد تم إتمام تحديث النظام ونقله إلى الرابط الجديد، وذلك في إطار التعديلات التي أعلن عنها أبشر على الأنظمة الإلكترونية من أجل مواكبة أحدث التقنيات العالمية.

أبشر

يعتبر نظام أبشر من أبرز وأشهر الأنظمة الإلكترونية التي يتم العمل بها في دولة المملكة العربية السعودية، ويتم من خلال هذا التطبيق إنجاز العديد من المعاملات الحكومية الإلكترونية، حيث تقدم المنصة الإستفادة لأكثر من 12 مليون مستخدم من الخدمات المقدمة عبر النظام الذي يشمل قطاع الأفراد وقطاع المؤسسات.

تعرف على خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة في أبشر

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة في أبشر، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة الخطوات اللازمة من أجل الإستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق التالي :-