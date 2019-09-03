مصر تلغي سعر الصرف الجمركي اعتبارا من 1 سبتمبر2019

ألغت وزارة المالية المصرية الدولار الجمركي ابتداءً من شهر سبتمبرالجاري لهذا العام 2019، وقالت إن سعر الصرف اليومي بالدولار يعتمد على أسعار الصرف العادية التي أعلنها البنك المركزي المصري، كما أعلنت الوزارة يوم الأحد أنها ستلغي سعر الصرف الجمركي الشهري على الواردات وستعيد النهج السابق لتقدير السعر وفقًا للأسعار اليومية اعتبارًا من 1 سبتمبرالجاري، حيث أخبرت مصادر حكومية أن القرار اتخذ من قبل وزير المالية محمد معيط لتوحيد الإجراءات لجميع المواد الجمركية.







إنهاء سعر الصرف الجمركي

في ديسمبر 2018، أعلنت مصر إنهاء سعر الصرف الجمركي المخصوم لبعض السلع المستوردة، والتي تعتبر غير ضرورية، منذ يناير 2017، حددت مصر سعرثابت شهريًا لسعر الصرف الجمركي بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في نوفمبر 2016، وذلك بعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.







الرسوم الجمركية

“اعتبارا من 1 سبتمبر، الرسوم الجمركية وقالت الوزارة في بيان “سيتم تقدير الواردات من جميع الأنواع وفقًا لأسعار صرف العملات الأجنبية التي أعلنها البنك المركزي” ، وأرجعت الوزارة القرار إلى نهاية الظروف الاستثنائية التي دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى الشهرية. أسعار صرف جمركية ثابتة، وأضاف أن أسعار صرف العملات الأجنبية لدى البنك المركزي قد استقرت وتلتقت مع سعر الدولار الجمركي “.





