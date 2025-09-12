إطلاق منتجات جديدة من العقود الآجلة والخيارات في بورصة شانغهاي

قررت الحكومة الصينية ضم وإدراج خمسة مشتقات جديدة للتداول في بورصة شانغهاي الآجلة ، ما يرفع العدد الإجمالي لمنتجات العقود الآجلة والخيارات السلعية في الصين إلى 136.

كما قامت البورصة بإدراج عقودًا آجلة لورق الأوفست (الورق المقوى)، وهو منتج يستخدم على نطاق واسع في صناعة النشر، إضافة إلى خيارات على الوقود والبيتومين ولب الخشب، وذلك لمساعدة الشركات على التحوط ضد تقلبات الأسعار في القطاعات ذات الصلة.

جاء هذا التوسع في ظل النمو القوي في سوق العقود الآجلة في الصين، حيث كشفت بيانات جمعية العقود الآجلة الصينية أن إجمالي حجم التداول في سوق العقود الآجلة الصينية بلغ (339.73) تريليون يوان (حوالي 47.81 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة (20.68%) على أساس سنوي.