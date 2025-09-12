أخبار إقتصادية

إطلاق منتجات جديدة من العقود الآجلة والخيارات في بورصة شانغهاي

آياتي خيري

قررت الحكومة الصينية ضم وإدراج خمسة مشتقات جديدة للتداول في بورصة شانغهاي الآجلة ، ما يرفع العدد الإجمالي لمنتجات العقود الآجلة والخيارات السلعية في الصين إلى 136.

كما قامت البورصة بإدراج عقودًا آجلة لورق الأوفست (الورق المقوى)، وهو منتج يستخدم على نطاق واسع في صناعة النشر، إضافة إلى خيارات على الوقود والبيتومين ولب الخشب، وذلك لمساعدة الشركات على التحوط ضد تقلبات الأسعار في القطاعات ذات الصلة.

جاء هذا التوسع في ظل النمو القوي في سوق العقود الآجلة في الصين، حيث كشفت بيانات جمعية العقود الآجلة الصينية أن إجمالي حجم التداول في سوق العقود الآجلة الصينية بلغ (339.73) تريليون يوان (حوالي 47.81 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة (20.68%) على أساس سنوي.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.