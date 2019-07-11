أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين سوف تتم على عدة مراحل خلال الفترة القادمة، وتلك ما تم الإعلان عنه من جانب وزير التموين، حيث أن المرحلة الأولى سوف تتم بعد الانتهاء من حذف بطاقات التموين للغير مستحقين للدعم.

كما قد أشار بأنه سيتم تأجيل صرف المقررات التموينية للمواليد الجديدة بسبب عدة أمور طرأت على إضافة المواليد وهي التي دفعت الوزارة إلي تأجيل أدارج المواليد خلال الشهر الحالي ودفعها إلى الشهرين المقبلين.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2019

كانت قد قررت الوزارة بإضافة المواليد الجدد مع بداية شهر يوليو، ولكن بسبب الكم الكبير من طلبات الإضافة والتي وصلت لنحو 4.5 مليون طلب، ويجب أن تمر تلك الطلبات إلى التسجيل وإزالة المكرر منها مع تطبيق معايير الإضافة، كل تلك الأمور دفعت الوزارة إلى تأجيل إضافة المواليد خلال تلك الفترة، كما أشار وزير التموين على أنه لن يتم إضافة أية مواليد جدد لمنظومة الدعم السلعي أو دعم الخبز قبل الانتهاء من حذف كافة الأفراد الغير مستحقين للدعم خلال الفترة الحالية.

الفئات التي ستحصل على إضافة المواليد

أبناء الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة.

الأشخاص مستفيدي الضمان.

الأشخاص مستفيدي من معاش تكافل وكرامة.

أبناء كل من الأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة الموسمية المؤقتة.

عند تحديد موعد الإضافة من جانب الوزارة، يتم تقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، إلى مكاتب التموين التي تستعد لاستقبال أصحاب بطاقات التموين الذكية البطاقة الكارت، حيث أنه يجب على صاحب البطاقة إحضار شهادة ميلاد الأبناء وبطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة وما يثبت حقه في إضافة المواليد من خلال بيان بالدخل أو بحث اجتماعي، وذلك ضمن منظومة وزارة التموين الجديدة، وتم طرح المستندات المطلوبة لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين وهى تتمثل في الأتي:

صورة البطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموينية ( بطاقة الرقم القومي).

صورة شخصية واضحة لصاحب بطاقة التموين.

أخر إيصال كهرباء لمسكن صاحب البطاقة.

شهادة ميلاد الأبناء القصر المراد إضافتهم.

الرقم القومي لكل من هو مدون في البطاقة.

لا يقل عمر الطفل الذي سيتم إضافته في بطاقة التموين عن سنتين ولا يزيد عمره عن 16 سنة، وذلك وفق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية.

بطاقات البدل الفاقد والتالف

وأما عن استخراج بطاقات البدل الفاقد والتالف متاحة حاليا عند تقديم الطلبات لمكاتب التموين لن تقل مدة تسجيل الطلب سواء كان لإضافة مواليد أو استخراج بدل تالف أو فاقد مدة شهر إلى شهر ونصف، ويتم إعلام صاحب البطاقة بصدورها عن طريق رسالة للهاتف المحمول لصاحب البطاقة بعد تدوينه لرقمه الشخصي عند تسجيل الطلب، ومدة استخراج البطاقة ستكون خلال 15 يوم من تقديم الطلب، كما يمكن للمواطن أن يقدم طلبات استخراج بطاقات البدل الفاقد والتالف عبر موقع إلكتروني تم وضعه من قبل وزارة التموين.

وزارة التموين تحدد 7 فئات جديدة لاستخراج بطاقات التموين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من الفئات الجديدة من الشعب يحق لهم استخراج بطاقات التموين باسمهم، ويكون لهم الأحقية في صرف الدعم والحصول على المنتجات التي توفرها لهم الدولة، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

تستخرج بطاقة التموين لكل من يحصل على معاش مبارك أو السادات، تكافل وكرامة، الضمان الاجتماعي.

للمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل.

للأولاد القصر الذين ليس لهم عائل، ولا دخل ثابت لهم بعد أن توفى والديهم.

أصحاب المعاشات أو الموظفين العاملين في الحكومة، أو لمن يحصل على معاش قطاع عام أو خاص، الذين لا يرتفع معاشهم فوق 1200 جنيه.

تستخرج بطاقات التموين للسائقين والعمال، العمالة الموسمية وللحرفيين وأصحاب المهن والعاملون في القطاع الخاص، ولا يزيد دخلهم عن 800 جنيه بموجب بحث اجتماعي صادر من الشئون الاجتماعية.

تستخرج بطاقات التموين لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، دون أن يتقيدوا بمرتب أو قيمة الدخل، بمعنى أن لا ينطلق عليهم شروط الحد الأقصى من الدخل.

طريقة استخراج بطاقة البدل الفاقد والتالف والفئة الأولى

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين توجيه وزاري باستمرار استخراج أذون صرف ورقية للكل من الخبز والتموين من خلال مكاتب التموين على مستوى جمهورية مصر العربية لما يقرب من 450 ألف أسرة، حيث قد تمت الموافقة على إصدار بطاقات تموينية لهم آو تم إرسال لهم رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، حيث أن البطاقات التموينية في الوقت الحالي تحت الطبع والتسليم، أو أن البطاقات الذكية التي تم استلامها ولكن لم تفعيلها حتى الآن على النظام الإلكتروني لبطاقات التموين.

حيث أنه بعد أن يقوم مستحق الدعم وصاحب البطاقة من تقديم البيانات المطلوبة منه لاستخراج البطاقة، سوف يتم إعلامه بموعد صدور البطاقة التموينية عبر رسالة على الهاتف المحمول عبر عدة خطوات وهي:

يقوم صاحب الطلب بتدوين رقمه في الأوراق المطلوبة

ثم يقوم بإرسال رسالة عبر الرقم 91273 ويكون محتوى الرسالة رقم 1.

ثم يرسل له رسالة توضح له إذا كان طلبه قبل أم لم يتم قبوله

ثم يقوم بالتوجه إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة في حاله تم الموافقة على طلبه

ثم يرسل له رسالة أخرى بالرقم السري لبطاقة التموين

ثم يقوم بإدخال الرقم السري على نفس الهاتف ليتم تفعيل البطاقة.

ويتم تسليم البطاقة في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ تقديم البيانات.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقات تموينية

يقوم المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له مع وجود نموذج يخص استخراج بطاقة جديدة وفق قرار 84 لعام 2009، ومع النموذج يرفق الأوراق الأتية:

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

المستند الذي يدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

طريقة تقديم طلبات الفصل الاجتماعي من البطاقة التموينية

قررت وزارة التموين بتخصيص موعد محدد من كل شهر ليتم فصل الأفراد من البطاقات التموينية، فمن يريد أن يفصل نفسه من بطاقة تموينية محددة، فعليه أتباع عدة خطوات وتتمثل في الأتي: