اضافة المواليد يوليو 2019 /إضافة 6 ملايين مواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة المواليد الجدد من عام 2005 وحتى عام 2013 عن طريق بطاقات التموين أو من خلال المكاتب الخاصة بالتموين والتي تتوفر في جميع محافظات مصر، وفي نطاق ذلك فقد أعلنت وزارة المالية أنه سوف يتم إضافة هؤلاء المواليد من أول شهر يوليو القادم عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين.
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، انه قد تم إضافة 6 ملايين من المواليد على بطاقات التموين، وسوف يتم صرف الدعم من الخبز والسلع التموينية أيضا ابتدأ من أول يوليو الحالي.
الأوراق المطلوبة في إضافة المواليد الجدد
وأما عن الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجدد سوف نرصدها عبر المقال التالي في بعض نقاط:
- صورة شخصية لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة الرقم القومي لرب الأسرة.
- صورة الرقم القومي لباقي الأشخاص المستفيدة من البطاقة.
- صورة من شهادة الميلاد للأبناء القصر.
- إيصال كهرباء لأخر الفاتورة.
لمزيد من المعلومات عن طريقة تسجيل وتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر يرجى الضغط من هنـــــا.
ولقد قامت كل من وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التموين للتنمية الإدارية بإضافة خدمة المواليد لبطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر الذي يخص بإضافة المواليد لبطاقة التموين ولبطاقة التموين الورقية، ويتوفر بهذا الموقع أيضًا خدمة تحديث المعلومات وتقديم جميع الخدمات الرسمية لجميع المواطنين في وقت قياسي وبأقل جهد وبمستوى جيد.
تعرف على الفئات التي تستحق صرف دعم بطاقات التموين
وأما عن الفئات التي تستحق صرف دعم بطاقات التموين، فهي تحدث وفق الأسر الأكثر احتياجًا حتى تصل لهم منظومة الرعاية الاجتماعية، حيث ليس من العدل أن يكون مواطن يصل دخله لحوالي 10 آلاف جنيه وأبناؤه في مدارس لغات وأمريكية ويرغب في الحصول على دعم 200 جنيه من السلع، وقد أكدت بعض المصادر المسئولة في وزارة التموين على أن إجمالي عدد المواليد الجدد يصل لحوالي 8 مليون مولود جديد.
قدم لكم متابعينا الكرام أسرة “نجوم مصرية” كافة المعلومات لإضافة المواليد الجدد والفئات التي تستحق صرف الدعم لهم، وعندما يتواجد أي معلومات جديدة سنوفيكم في الحال.
التعليقات
موقع كذاب ووزير تموين كذاب
ابنى مواليد عام 2010 اضفته منذ حوالى 5شهور وحتى الآن لا يصرف تموين وكل ما أدخل على الموقع يقولى مستفيد
ولادي مش نازلين علي بطاقه التموين اعمل ايه
من فضلك بنتي مواليد 2016/8/16 يتم اضافتها أمتة ولكم جزيل الشكر
سعاد عبد ة عبدةابوخرص شكو من فضلك مكتب تموين وزار تموين شكو مهمة ضضد التاجرة نقية محمد عمر بخصصو الاسطوانة بسعر غير شرعي 70 ولكم جزار الشكر
ولا دى نفسي يصرفوا تموين
ولادى نازلين على الخبز بس مش بيصرفوا تموين
انا محتاج اضافة موليد الموقع واقع او السيستم واقع مش عارف حد يفيدنى ويقولى ازاى اعمل اضافة مواليد
عاءلتي مكونه من ٦ افراد يتم صرف عيش ل٥ افراد وتموين ل٣ افراد فقط مع العلم ان اصغر فرد عنده ٦ سنوات مع اني ضفتهم اكثر من مره
لو سمحتم الموقع بتاع اضافة المواليد مش شغال وتوجهت الؤ مكتب التم ين التابع لي ورفض اضافة المواليد وانا بطاقتي فرد واحد وعندي ثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم مابين ١١ و٨ و٣ اعوام هل من حل لاضافتهم حتي عيش فقط ارجو الافادة
كام رقم خدمه العملا
الموقع بتاع اضافه الموليد مش شغال
شكرا على المرور يافندم، أرجو الاتصال بخدمة العملاء أو التوجه لمكتب التموين التابع للمنطقة الخاصة بكم
تم اضافه ابناءى بس مش عارف ليه لغليت دلوقتى منزلوش على البطاقه وكل ما اروح مكتب تموين القوصيه محافظه اسيوط بيقلولى لسى لسى بدون اى من الاسلوب الرجاء علمى بما هوا مفيد بموضوعى
شكرا على مرورك الغالي يا باشا، حضرتك بتتوجهن لمكتب التموين التابع لكم في منتصف شهر مايو
انت اضحك عليك ياباشا انا زايك بظبط وبقالى سنة لحت دالوقتى ابنى ما نزلشى على البطاقة علما بان تم اضافة منذ 10شهور