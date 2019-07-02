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اضافة المواليد يوليو 2019 /إضافة 6 ملايين مواليد على بطاقة التموين

كتب محمد نجيبفي آخر تحديث
اضافة المواليد يوليو 2019 /إضافة 6 ملايين مواليد على بطاقة التموين
إضافة المواليد الجدد 2018

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة المواليد الجدد من عام 2005 وحتى عام 2013 عن طريق بطاقات التموين أو من خلال المكاتب الخاصة بالتموين والتي تتوفر في جميع محافظات مصر، وفي نطاق ذلك فقد أعلنت وزارة المالية أنه سوف يتم إضافة هؤلاء المواليد من أول شهر يوليو القادم عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين.

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، انه قد تم إضافة 6 ملايين من المواليد على بطاقات التموين، وسوف يتم صرف الدعم من الخبز  والسلع التموينية أيضا ابتدأ من أول يوليو الحالي.

الأوراق المطلوبة في إضافة المواليد الجدد

وأما عن الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجدد سوف نرصدها عبر المقال التالي في بعض نقاط:

  • صورة شخصية لصاحب البطاقة التموينية.
  • صورة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • صورة الرقم القومي لباقي الأشخاص المستفيدة من البطاقة.
  • صورة من شهادة الميلاد للأبناء القصر.
  • إيصال كهرباء لأخر الفاتورة.

لمزيد من المعلومات عن طريقة تسجيل وتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر يرجى الضغط من هنـــــا.

إضافة المواليد الجدد 2018
إضافة المواليد الجدد 2019

ولقد قامت كل من وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التموين للتنمية الإدارية بإضافة خدمة المواليد لبطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر الذي يخص بإضافة المواليد لبطاقة التموين ولبطاقة التموين الورقية، ويتوفر بهذا الموقع أيضًا خدمة تحديث المعلومات وتقديم جميع الخدمات الرسمية لجميع المواطنين في وقت قياسي وبأقل جهد وبمستوى جيد.

تعرف على الفئات التي تستحق صرف دعم بطاقات التموين

وأما عن الفئات التي تستحق صرف دعم بطاقات التموين، فهي تحدث وفق الأسر الأكثر احتياجًا حتى تصل لهم منظومة الرعاية الاجتماعية، حيث ليس من العدل أن يكون مواطن يصل دخله لحوالي 10 آلاف جنيه وأبناؤه في مدارس لغات وأمريكية ويرغب في الحصول على دعم 200 جنيه من السلع، وقد أكدت بعض المصادر المسئولة في وزارة التموين على أن إجمالي عدد المواليد الجدد يصل لحوالي 8 مليون مولود جديد.

قدم لكم متابعينا الكرام أسرة “نجوم مصرية” كافة المعلومات لإضافة المواليد الجدد والفئات التي تستحق صرف الدعم لهم، وعندما يتواجد أي معلومات جديدة سنوفيكم في الحال.

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عن الكاتب

محمد نجيب

محمد نجيب مصري، كاتب ومحرر صحفي لدى جريدة اليوم الخامس (جريدة ورقية أسبوعية)، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، وأهتم بالتغطية المباشرة لأخبار مصر ونادي الزمالك.

التعليقات

  5. سعاد عبد ة عبدةابوخرص شكو من فضلك مكتب تموين وزار تموين شكو مهمة ضضد التاجرة نقية محمد عمر بخصصو الاسطوانة بسعر غير شرعي 70 ولكم جزار الشكر

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  9. عاءلتي مكونه من ٦ افراد يتم صرف عيش ل٥ افراد وتموين ل٣ افراد فقط مع العلم ان اصغر فرد عنده ٦ سنوات مع اني ضفتهم اكثر من مره

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  10. لو سمحتم الموقع بتاع اضافة المواليد مش شغال وتوجهت الؤ مكتب التم ين التابع لي ورفض اضافة المواليد وانا بطاقتي فرد واحد وعندي ثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم مابين ١١ و٨ و٣ اعوام هل من حل لاضافتهم حتي عيش فقط ارجو الافادة

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    1. شكرا على المرور يافندم، أرجو الاتصال بخدمة العملاء أو التوجه لمكتب التموين التابع للمنطقة الخاصة بكم

  13. تم اضافه ابناءى بس مش عارف ليه لغليت دلوقتى منزلوش على البطاقه وكل ما اروح مكتب تموين القوصيه محافظه اسيوط بيقلولى لسى لسى بدون اى من الاسلوب الرجاء علمى بما هوا مفيد بموضوعى

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    2. انت اضحك عليك ياباشا انا زايك بظبط وبقالى سنة لحت دالوقتى ابنى ما نزلشى على البطاقة علما بان تم اضافة منذ 10شهور

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