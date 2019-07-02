اضافة المواليد يوليو 2019 /إضافة 6 ملايين مواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة المواليد الجدد من عام 2005 وحتى عام 2013 عن طريق بطاقات التموين أو من خلال المكاتب الخاصة بالتموين والتي تتوفر في جميع محافظات مصر، وفي نطاق ذلك فقد أعلنت وزارة المالية أنه سوف يتم إضافة هؤلاء المواليد من أول شهر يوليو القادم عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين.

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، انه قد تم إضافة 6 ملايين من المواليد على بطاقات التموين، وسوف يتم صرف الدعم من الخبز والسلع التموينية أيضا ابتدأ من أول يوليو الحالي.

الأوراق المطلوبة في إضافة المواليد الجدد

وأما عن الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجدد سوف نرصدها عبر المقال التالي في بعض نقاط:

صورة شخصية لصاحب البطاقة التموينية.

صورة الرقم القومي لرب الأسرة.

صورة الرقم القومي لباقي الأشخاص المستفيدة من البطاقة.

صورة من شهادة الميلاد للأبناء القصر.

إيصال كهرباء لأخر الفاتورة.

لمزيد من المعلومات عن طريقة تسجيل وتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر يرجى الضغط من هنـــــا.

ولقد قامت كل من وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التموين للتنمية الإدارية بإضافة خدمة المواليد لبطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر الذي يخص بإضافة المواليد لبطاقة التموين ولبطاقة التموين الورقية، ويتوفر بهذا الموقع أيضًا خدمة تحديث المعلومات وتقديم جميع الخدمات الرسمية لجميع المواطنين في وقت قياسي وبأقل جهد وبمستوى جيد.

تعرف على الفئات التي تستحق صرف دعم بطاقات التموين

وأما عن الفئات التي تستحق صرف دعم بطاقات التموين، فهي تحدث وفق الأسر الأكثر احتياجًا حتى تصل لهم منظومة الرعاية الاجتماعية، حيث ليس من العدل أن يكون مواطن يصل دخله لحوالي 10 آلاف جنيه وأبناؤه في مدارس لغات وأمريكية ويرغب في الحصول على دعم 200 جنيه من السلع، وقد أكدت بعض المصادر المسئولة في وزارة التموين على أن إجمالي عدد المواليد الجدد يصل لحوالي 8 مليون مولود جديد.

قدم لكم متابعينا الكرام أسرة “نجوم مصرية” كافة المعلومات لإضافة المواليد الجدد والفئات التي تستحق صرف الدعم لهم، وعندما يتواجد أي معلومات جديدة سنوفيكم في الحال.