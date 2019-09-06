إسكان شروط التقديم علي مبادرة تسهيل امتلاك السكن ودعم المدنيين







وزارة الإسكان السعودي أطلقت مبادرة دعم المدنيين وذلك بهدف تسهيل امتلاك السكن للمدنين والعسكرين، وذلك في إطار اهتمام وزارة الإسكان بتوفير السكن للمواطنين من أبناء المملكة ودعمهم مادياً لحل مشكلة السكن؛ وذلك من خلال إطلاق المبادرات التي تساهم في مساعدة المواطنين علي امتلاك المسكن المناسب وفق ظروفهم المادية واحتياجاتهم.







مبادرة وزارة الإسكان السعودي لتسهيل تملك السكن

المبادرة هي عبارة عن قرض حسن يتم صرفه للمؤهلين ممن تنطبق عليهم الشروط من سن وراتب وباقي الشروط التي حددتها وزارة الإسكان حتى يتم قبول الطلب ؛ القرض العقاري المدعوم لم يقتصر فقط على العسكريين بل شملت وزارة الإسكان الدعم المقدم إلى المدنين أيضاً و تصل قيمة القرض إلي 500 ألف ريال.







شروط التقديم علي مبادرة تسهيل تملك السكن

السن أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام للحصول على الطلب ولا يزيد عن 50 عام وقت الطلب.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم العقاري من مستفيدي “ القرض العقاري ” ومن من هم على قوائم وزارة الإسكان.

” ومن من هم على قوائم وزارة الإسكان. أن يكون المتقدم للحصول على القرض العقاري منتسب لأحد الجهات التالية (القطاع الحكومي المدني، والقطاع الخاص).

يسمح القرض لأصحاب المهن الحرة التقديم للحصول على القرض وكذلك المتقاعدين من (العسكريين والمدنيين).







كيفية احتساب القرض الحسن للإسكان

يحتسب القرض الحسن بشكل مبسط فالدعم المقدم يدعم المقدمة بحيث يقوم مشتري العقار أو مقدم الطلب بدفع جزء بسيط على أن يخصم من دفعة المقدم 2% وهو قيمة الدعم وبحد أقصى 140 ألف ريال سعودي.







رابط التقديم في مبادرة تملك السكن

يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال رابط موقع سكني للحصول على دعم مبادرة سكني الجديدة أو مبادرة دعم الإسكان للمدنين والعسكريين.