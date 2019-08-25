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إستقرار في سعر المعدن الأصفر منذ آخر قفزة له.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
إستقرار في سعر المعدن الأصفر منذ آخر قفزة له.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب بالمصنعيه

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في الأسواق المحلية المصرية و السعوديه نستعرضه لحضراتكم عبر موقع نجوم مصريه في هذا المقال، حيث  إرتفع سعر المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضية زياده كبيرةً و إستمر في الصعود يوم أمسٍ السبت حتى إستقر السعر اليوم على  آخر قفزه للذهب و سوف نستعرض لكم أسعار الذهب لجميع أعيرته من خلال الجدول التالي بالمصنعيه كمتوسط من سعر السوق المحلي المصري .

سعر الذهب اليوم

عيارجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24807.08 جنيه49.12 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22739.83 جنيه45.03 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21706.21 جنيه42.98 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18605.32 جنيه36.84 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14470.80 جنيه28.65 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 12403.54 جنيه24.56 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 9302.65 جنيه18.42 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب25,100 جنيه1,528 دولار أمريكي
سعر الجنيه الذهب5,650 جنيه343.84 دولار أمريكي
سعر الكيلو807,076 جنيه49,119 دولار أمريكي

لم يشهد الذهب أي إرتفاع أو إنخفاض خلال تعاملات اليوم عن يوم أمس حيث سجل عيار 24 حوالي 807 جنيه والذي شهد زياده منذ يوم الجمعة بحوالي 14 جنيه عن الأسبوع الماضي وإستمر في الإرتفاع لمدة يومين هما الجمعة والسبت وثبت سعر الذهب اليوم الأحد 25/8/2019 .

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية نقدمها لكم كمتوسط لسعر السوق بالمصنعيه بالريال السعودي والدولار الأمريكي .

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر عيار 24182.56 ريال سعودي49.12
سعر  عيار 22167.35 ريال سعودي45.03
سعر  عيار 21159.75 ريال سعودي42.98
سعر عيار 18136.92 ريال سعودي36.84
سعر عيار 14106.50 ريال سعودي28.65
سعر  عيار 1291.28 ريال سعودي24.56
سعر أوقية الذهب5,678 ريال سعودي1,528
سعر الجنيه الذهب1,278 ريال سعودي343.84
سعر الكيلو182,563 ريال سعودي49,119

لم يشهد سعر الذهب في السعودية زيادة تذكر منذ يوم أمس .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية

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