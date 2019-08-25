إستقرار في سعر المعدن الأصفر منذ آخر قفزة له.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في الأسواق المحلية المصرية و السعوديه نستعرضه لحضراتكم عبر موقع نجوم مصريه في هذا المقال، حيث إرتفع سعر المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضية زياده كبيرةً و إستمر في الصعود يوم أمسٍ السبت حتى إستقر السعر اليوم على آخر قفزه للذهب و سوف نستعرض لكم أسعار الذهب لجميع أعيرته من خلال الجدول التالي بالمصنعيه كمتوسط من سعر السوق المحلي المصري .

سعر الذهب اليوم

عيار جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 807.08 جنيه 49.12 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 22 739.83 جنيه 45.03 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 21 706.21 جنيه 42.98 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 18 605.32 جنيه 36.84 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 14 470.80 جنيه 28.65 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 12 403.54 جنيه 24.56 دولار أمريكي سعر الذهب عيار 9 302.65 جنيه 18.42 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 25,100 جنيه 1,528 دولار أمريكي سعر الجنيه الذهب 5,650 جنيه 343.84 دولار أمريكي سعر الكيلو 807,076 جنيه 49,119 دولار أمريكي

لم يشهد الذهب أي إرتفاع أو إنخفاض خلال تعاملات اليوم عن يوم أمس حيث سجل عيار 24 حوالي 807 جنيه والذي شهد زياده منذ يوم الجمعة بحوالي 14 جنيه عن الأسبوع الماضي وإستمر في الإرتفاع لمدة يومين هما الجمعة والسبت وثبت سعر الذهب اليوم الأحد 25/8/2019 .

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية نقدمها لكم كمتوسط لسعر السوق بالمصنعيه بالريال السعودي والدولار الأمريكي .

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر عيار 24 182.56 ريال سعودي 49.12 سعر عيار 22 167.35 ريال سعودي 45.03 سعر عيار 21 159.75 ريال سعودي 42.98 سعر عيار 18 136.92 ريال سعودي 36.84 سعر عيار 14 106.50 ريال سعودي 28.65 سعر عيار 12 91.28 ريال سعودي 24.56 سعر أوقية الذهب 5,678 ريال سعودي 1,528 سعر الجنيه الذهب 1,278 ريال سعودي 343.84 سعر الكيلو 182,563 ريال سعودي 49,119

لم يشهد سعر الذهب في السعودية زيادة تذكر منذ يوم أمس .

← إقرأ أيضاً: