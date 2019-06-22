إستعلم في الضمان الإجتماعي عن صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة أخبار الضمان الإجتماعية في المملكة لمستفيدي الضمان الإجتماعي ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث طالب العديد من المواطنين الذين هو على قوائم الإنتظار في المملكة بسرعة صرف مساعدة المقطوعة في الضمان ، حيث كانت أخر صرف للمقطوعة في شهر رجب الماضي ، ويعتبر برنامج مساعدة المقطوعة من أبرز واهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من إجل الإصلاحات الإقتصادية في المملكة ، وتحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

شروط الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة عن العديد من الشروط المطلوبة تحقيقها من اجل صرف مساعدة المقطوعة لعدد من المستفيدين ، حيث تضمنت تلك الشروط ما يلي :-

لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية. يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها. يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال. يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.

إليكم رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وقد نوهت الوزارة على أنه يمكن الإستعلام من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ثم إدخال رقم الهوية ، ثم إختيار الخدمة ، حيث يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة إيضاً من خلال رابط الضمان الإجتماعي من هـــــنــــا

← إقرأ أيضاً: