إرتفاع من جديد في الأصفر.. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 26/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 26/8/2019 في مصر والمملكه العربية السعوديه حيث شهد السعر اليوم إرتفاعاً ملحوظاً عن يوم أمسٍ الاحد، حيث سجل سعر الجرام للعيار 24 حوالي من 803 الى 806 و سجل عيار 21 من 736 إلى 739 جنيهاً مصرياً، وشهد سعر الذهب تذبذباً كبيراً هذه الأيام فبعضها صعوداً و بعضها هبوطاً و الأغلب في معظم الأحيان يكون نحو الصعود .
سعر الذهب اليوم في مصر
في الجدول التالي نستعرض معكم سعر الذهب بدون المصنعيه كحد أدنى وأقصى .
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|803 إلى 806 جنيه
|عيار 22
|736 إلى 739 جنيه
|عيار 21
|703 إلى 705 جنيه
|عيار 18
|603 إلى 604 جنيه
|عيار 14
|469 إلى 470 جنيه
|عيار 12
|402 إلى 403 جنيه
|الاونصة
|24,987 إلى 25,058 جنيه
|الجنيه الذهب
|5,624 إلى 5,640 جنيه
|سعر الكيلو
|803,429 إلى 805,714 جنيه
أما في الجدول التالي نعرض لكم سعر الذهب بالمصنعيه كمتوسط من سعر السوق المحلي المصري .
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|812.68 جنيه
|49.46
|سعر الذهب عيار 22
|744.96 جنيه
|45.34
|سعر الذهب عيار 21
|711.11 جنيه
|43.28
|سعر الذهب عيار 18
|609.52 جنيه
|37.10
|سعر الذهب عيار 14
|474.06 جنيه
|28.85
|سعر الذهب عيار 12
|406.34 جنيه
|24.73
|سعر الذهب عيار 9
|304.75 جنيه
|18.55
|سعر أوقية الذهب
|25,274 جنيه
|1,538
|سعر الجنيه الذهب
|5,689 جنيه
|346.23
|سعر الكيلو الذهب
|812,676 جنيه
|49,460
سعر الذهب في السعوديه
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|183.83 ريال
|49.46
|سعر الذهب عيار 22
|168.51 ريال
|45.34
|سعر الذهب عيار 21
|160.85 ريال
|43.28
|سعر الذهب عيار 18
|137.87 ريال
|37.10
|سعر الذهب عيار 14
|107.23 ريال
|28.85
|سعر الذهب عيار 12
|91.91 ريال
|24.73
|سعر أوقية الذهب
|5,717 ريال
|1,538
|سعرجنيه الذهب
|1,287 ريال
|346.23
|سعر كيلو الذهب
|183,830 ريال
|49,460
الجدير بالذكر أن الزياده بلغت حوالي أربعه جنيهات في مصر أما في السعوديه فبلغت ريال وربع الريال خلال تعاملات اليوم عن اليوم السابق .
التعليقات