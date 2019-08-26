إرتفاع من جديد في الأصفر.. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 26/8/2019 في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 26/8/2019 في مصر والمملكه العربية السعوديه حيث شهد السعر اليوم إرتفاعاً ملحوظاً عن يوم أمسٍ الاحد، حيث سجل سعر الجرام للعيار 24 حوالي من 803 الى 806 و سجل عيار 21 من 736 إلى 739 جنيهاً مصرياً، وشهد سعر الذهب تذبذباً كبيراً هذه الأيام فبعضها صعوداً و بعضها هبوطاً و الأغلب في معظم الأحيان يكون نحو الصعود .

سعر الذهب اليوم في مصر

في الجدول التالي نستعرض معكم سعر الذهب بدون المصنعيه كحد أدنى وأقصى .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 جنيه عيار 22 736 إلى 739 جنيه عيار 21 703 إلى 705 جنيه عيار 18 603 إلى 604 جنيه عيار 14 469 إلى 470 جنيه عيار 12 402 إلى 403 جنيه الاونصة 24,987 إلى 25,058 جنيه الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 جنيه سعر الكيلو 803,429 إلى 805,714 جنيه

أما في الجدول التالي نعرض لكم سعر الذهب بالمصنعيه كمتوسط من سعر السوق المحلي المصري .

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 812.68 جنيه 49.46 سعر الذهب عيار 22 744.96 جنيه 45.34 سعر الذهب عيار 21 711.11 جنيه 43.28 سعر الذهب عيار 18 609.52 جنيه 37.10 سعر الذهب عيار 14 474.06 جنيه 28.85 سعر الذهب عيار 12 406.34 جنيه 24.73 سعر الذهب عيار 9 304.75 جنيه 18.55 سعر أوقية الذهب 25,274 جنيه 1,538 سعر الجنيه الذهب 5,689 جنيه 346.23 سعر الكيلو الذهب 812,676 جنيه 49,460

سعر الذهب في السعوديه

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 183.83 ريال 49.46 سعر الذهب عيار 22 168.51 ريال 45.34 سعر الذهب عيار 21 160.85 ريال 43.28 سعر الذهب عيار 18 137.87 ريال 37.10 سعر الذهب عيار 14 107.23 ريال 28.85 سعر الذهب عيار 12 91.91 ريال 24.73 سعر أوقية الذهب 5,717 ريال 1,538 سعرجنيه الذهب 1,287 ريال 346.23 سعر كيلو الذهب 183,830 ريال 49,460

الجدير بالذكر أن الزياده بلغت حوالي أربعه جنيهات في مصر أما في السعوديه فبلغت ريال وربع الريال خلال تعاملات اليوم عن اليوم السابق .

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