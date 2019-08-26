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إرتفاع من جديد في الأصفر.. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 26/8/2019 في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
إرتفاع من جديد في الأصفر.. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 26/8/2019 في مصر و السعودية
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 26/8/2019 في مصر والمملكه العربية السعوديه حيث شهد السعر اليوم إرتفاعاً ملحوظاً عن يوم أمسٍ الاحد، حيث سجل سعر الجرام للعيار 24 حوالي من 803 الى 806 و سجل عيار 21 من 736 إلى 739 جنيهاً مصرياً، وشهد سعر الذهب تذبذباً كبيراً هذه الأيام فبعضها صعوداً و بعضها هبوطاً و الأغلب في معظم الأحيان يكون نحو الصعود .

سعر الذهب اليوم في مصر

في الجدول التالي نستعرض معكم سعر الذهب بدون المصنعيه كحد أدنى وأقصى .

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24803 إلى 806 جنيه
عيار 22736 إلى 739 جنيه
عيار 21703 إلى 705 جنيه
عيار 18603 إلى 604 جنيه
عيار 14469 إلى 470 جنيه
عيار 12402 إلى 403 جنيه
الاونصة24,987 إلى 25,058 جنيه
الجنيه الذهب5,624 إلى 5,640 جنيه
سعر الكيلو803,429 إلى 805,714 جنيه

أما في الجدول التالي نعرض لكم سعر الذهب بالمصنعيه كمتوسط من سعر السوق المحلي المصري .

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24812.68 جنيه49.46
سعر الذهب عيار 22744.96 جنيه45.34
سعر الذهب عيار 21711.11 جنيه43.28
سعر الذهب عيار 18609.52 جنيه37.10
سعر الذهب عيار 14474.06 جنيه28.85
سعر الذهب عيار 12406.34 جنيه24.73
سعر الذهب عيار 9304.75 جنيه18.55
سعر أوقية الذهب25,274 جنيه1,538
سعر الجنيه الذهب5,689 جنيه346.23
سعر الكيلو الذهب812,676 جنيه49,460

سعر الذهب في السعوديه

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24183.83 ريال49.46
سعر الذهب عيار 22168.51 ريال45.34
سعر الذهب عيار 21160.85 ريال43.28
سعر الذهب عيار 18137.87 ريال37.10
سعر الذهب عيار 14107.23 ريال28.85
سعر الذهب عيار 1291.91 ريال24.73
سعر أوقية الذهب5,717 ريال1,538
سعرجنيه الذهب1,287 ريال346.23
سعر كيلو الذهب183,830 ريال49,460

الجدير بالذكر أن الزياده بلغت حوالي أربعه جنيهات في مصر أما في السعوديه فبلغت ريال وربع الريال خلال تعاملات اليوم عن اليوم السابق .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية

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