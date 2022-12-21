إرتفاع غير مسبوق في سعر البيض تعرف على سعر كرتونة البيض بالأسواق

شهدت اليوم الأسواق المصرية إرتفاع ملحوظ في أسعار أطباق البيض مع بداية تعاملات يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وتستمر موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها المواطن في أسعار السلع الغذائية خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو 21 جنيهًا في المزارع خلال أسبوعين، مع توقعات باستمرار زيادة الأسعار.

وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى تقليل سعر كرتونة البيض من خلال طرح كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطن محمود الدخل، وذلك من خلال توفير 243 منفذًا ثابتًا و30 منفذًا متحركًا فى جميع المحافظات، وذلك فى إطار حرص الوزارة لوضع حد لزيادة أسعار السلع الغذائية.

سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 21-12-2022

وقد أعلنت الوزارة أنه تم إتاحة كراتين البيض الحمرا والبلدي في منافذ وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة تبدأ من 68 جنيهًا لكرتونه البيض الأبيض، و 70 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، وذلك في إطار حرص الوزارة على خفض الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

سعر كرتونة البيض اليوم 21-12-2025

تستمر موجة ارتفاع أسعار البيض حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 85 جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض لتصل إلي 80 جنيه، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 78.75 جنيه.