إدارة أجفند توافق على 16 مشروعًا جديدًا بعدة دول لدعم التنمية والإبتكار .. مصر والسودان والمملكة على رأس المستفيدين

أقام مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) بمقره في الرياض اليوم، اجتماعه نصف السنوي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس.

مجلس إدارة اجنفد

مناقشة عدد من المشروعات

وخلال الإجتماع ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الموضوعة على جدول أعماله، شملت إنجازات أجفند خلال العام 2023، حيث تم عرض التقارير المالية والفنية، بالإضافة لمناقشة المشروعات المقدمة في الدورة الحالية.

كما إستعرض الإجتماع مشاركة أجفند في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي عقد في دبي، الذي تضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي ناقشت موضوعات حيوية كتحسين الأمن الغذائي من خلال صغار المزارعين والطاقة النظيفة ودور المجتمع المدني في التغير المناخي.

كما ناقش الإجتماع حفل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2022 وتكريم الفائزين في مجال “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي شهده عدد من الشخصيات العالمية والتنموية.

وأنهى المجلس اجتماعه بالموافقة على عدد من المشروعات التنموية، وتم اختيارها بناءً على معايير أجفند وتوافقها مع أهدافه التنموية، خاصة فيما يتعلق بمحاوره الخمس المتمثلة في تمكين المرأة، ودعم المجتمع المدني، والتعليم المفتوح، والشمول المالي، وتنمية الطفولة المبكرة، حيث تسهم هذه الأنشطة في تعزيز وتحسين مستوى التنمية البشرية للمستفيدين.

المشروعات الجديدة

وتضمنت المشروعات المعتمدة في الاجتماع: مشروع”التقرير العربي للتنمية البشرية” في الدول العربية،ومشروعي “الطريق إلى الرياض: إبراز الأرض والجفاف في الأجندة العالمية”و”تطوير القيادات التنموية” في العديد من الدول، ومشروعي”تعزيز الممارسات الزراعية المؤثرة على جودة التغذية والصحة، وتمكين المزارعين كرواد أعمال” و “تسريع مبادرة الطهي النظيف” في سيراليون، ومشروع”التحول الزراعي وصغار المزارعين” في مصر والسودان، ومشروع”تحسين الأمن الغذائي والدخل والحد من سوء التغذية المزمن في مخيم رينو للاجئين والمجتمعات المستضيفة في غرب النيل” في أوغندا وجنوب السودان، ومشروع”تعزيز التجارة في المنطقة العربية: تنمية الأعمال التجارية الزراعية وسلاسل القيمة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية” في السودان واليمن وسوريا ولبنان وموريتانيا، ومشروعات”دعم البناء المؤسسي للمجلس العربي للطفولة والتنمية للعام المالي 2024م”و”المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي- إعلام صديق للطفولة “و”دعم البناء المؤسسي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر ” للعام المالي 2024م”و “دعم البناء المؤسسي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية للعام المالي 2024م”و”المنتدى العربي للمناخ “النسخة الثالثة” المجتمع المدني في مواجه الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتصحر في المنطقة العربية” في الدول العربية، ومشروع”تدريب الكادر الوظيفي بالمركز الوطني للتوحد” في سلطنة عُمان، ومشروع”المهارات الرقمية للشباب” في جنوب افريقيا، واخيراً مشروع”برنامج صوت للتدريب المهني” في المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشروعات التي نفذها أجفند منذ تأسيسها حتى الآن 1713 مشروعاً ، استفادت منها 133 دولة وتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 460 شريكاً.