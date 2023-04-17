إجازة عيد الفطر للبنوك 2023.. متى تبدأ وتنتهي؟

يرغب آلاف من المواطنين في معرفة موعد إجازة عيد الفطر للبنوك 2023، وذلك حتى يتمكنوا من إنجاز المعاملات البنكية قبل بداية تلك العطلة أو بعدها، وفقًا لما حدده البنك المركزي المصري بخصوص عطلة العيد الصغير.

يحصل جميع البنوك على إجازات مختلفة في شهر أبريل، والتي تبدأ بمناسبة عيد القيامة وبعدها عيد شم النسيم 16 و17 أبريل الجاري، وبعدها بأيام قليلة تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك.

البنك المركزي يحدد إجازة عيد الفطر للموظفين

من المقرر، أن يعلن البنك المركزي، إجازة عيد الفطر المبارك في كافة البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لما حدده مجلس الوزراء بمواعيد العطلة الرسمية لموظفي المصالح الحكومية المختلفة.

وتعتبر إجازة عيد الفطر المبارك من العطلات الطويلة التي ينتظرها جميع العاملين في القطاعات المختلفة، لاستغلال تلك الفترة في الاستجمام أو السفر أو غيرها من المخططات التي عادة ما يتم تأجيلها بسبب الروتين اليومي المكتظ بالأعمال والمشاغل.

أول أيام إجازة عيد الفطر في البنوك 2023

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك المختلفة الموجودة بجميع المحافظات يوم الخميس الموافق 20 من أبريل، والذي يصادف آخر أيام شهر رمضان الكريم.

يأتي عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل، والذي يعد إجازة رسمية في البنوك، وتمتد العطلة المحددة لـ 6 أيام متواصلة.

متى يبدأ العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر؟

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 25 من أبريل 2023، وذلك بعد ضم إجازة عيد تحرير سيناء إلى عطلة العيد الصغير.

يعود العمل في البنوك المختلفة بعد انقضاء إجازة العيد المحددة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر أبريل، وبذلك يكون من أبرز الأشهر التي يحصل خلالها موظفي البنوك على إجازة طويلة.

ويأتي ذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي بمنح جميع موظفي الدولة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء بعدما تم ضم العطلة إلى إجازة العيد.