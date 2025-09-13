إتفاقية تعاون بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وبنك صُحار  لتمويل مشروع عُماني خليجي

نجحت إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وبنك صُحار الدولي في توقيع اتفاقية تمويل مرحلي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان لتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خطوة إستراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.

خط كهربائي مزدوج

ومن المقرر أن يتم خلال المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومتراً.

كما يتضمن المشروع إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلوفولت في كل من منطقة عبري بسلطنة عُمان ومنطقة البينونة بدولة الإمارات، مجهزتين بأنظمة متطورة للتحكم والحماية والاتصال لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان، وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية “STATCOM” لتعزيز استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط.

ويمكن القول أن هذا المشروع خطوة إستراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، كما يمثل مبادرة حيوية لتعزيز موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نتائج متوقعة للمشروع

ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة لدعم قدرات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان، الأمر الذي يسهم في رفع مرونة الشبكات واستقرارها، فضلاً عن دوره في خفض الانبعاثات الكربونية دعماً للأهداف البيئية.

وأكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة تكامل شبكات الكهرباء بدول مجلس التعاون، موضحاً أنه سيعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز محوري لتبادل الطاقة في المنطقة.

ونوه إلى أن الربط المباشر سيسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحقيق وفورات اقتصادية وبيئية ملموسة، بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤى دول المجلس المشتركة في مجال الطاقة المستدامة.