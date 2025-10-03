إتفاقية تعاون بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وتكافل ليبيا

عقدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- اتفاقية إعادة تأمين اختيارية مع شركة تكافل ليبيا، في سبيل دعم وتعزيز قدرة الشركة على تغطية مخاطر ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ودعم نمو المصدرين الليبيين والإسهام في التعافي الاقتصادي للبلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور خالد خلف الله، أن الاتفاقية تعكس التزام المؤسسة بتخفيف مخاطر التجارة بين الدول الأعضاء من خلال تمكين الشركاء المحليين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في مساعدة المصدرين الليبيين على حماية مستحقاتهم، وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، والإسهام في إعادة بناء تدفقات التجارة الوطنية بما يتماشى مع تطور التجارة الخارجية الليبية.

وتعمل هذه الشراكة على تجهيز الطريق للتعاون الفني في مجالات رئيسية تشمل الاكتتاب، وتقييم مخاطر الائتمان، وبناء القدرات، وإدارة المطالبات.