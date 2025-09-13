إتفاقية تعاون بين المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد وصندوق أوبك .. تفاصيل

نجحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مشتركة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، بقيمة (100) مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية بنغلاديش الشعبية، حيث تعتبر هذه الصفقة أول تمويل سيادي تخصصه المؤسسة لبنغلاديش من أجل واردات الأسمدة، بما يعكس تنويع محفظة التمويل ودعم القطاع الزراعي الحيوي.

خطوة بارزة لبنغلاديش

ويمكن القول أن هذا التمويل، هو خطوة بارزة في دعم إستراتيجية الأمن الغذائي لبنغلاديش، وتعزيز تمويل التجارة البينية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبموجب الاتفاقية سيتم تمويل مؤسسة التنمية الزراعية في بنغلاديش كجهة منفذة لحكومة بنغلاديش، لاستيراد الأسمدة من المملكة العربية السعودية.

كما جاء هذا التمويل ليمثل جزءًا من خطة شاملة بقيمة (2.75) مليار دولار أمريكي وُقِّعت في ديسمبر 2024 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وحكومة بنغلاديش لتغطية الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2026 – 2025 بما في ذلك تمويل واردات السلع الإستراتيجية مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

تحسين الإنتاج الزراعي

وتشير التوقعات إلى أن يسهم هذا التمويل في تحسين الإنتاج الزراعي، وتعزيز سبل العيش لما يقارب (7.9) ملايين شخص ممن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنتاج الزراعي، ولاسيما في إنتاج الأرز الذي يُعدُّ محور الأمن الغذائي للبلاد، وركيزة أساسية لسبل العيش في المناطق الريفية.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس أديب الأعمى، أن هذه المبادرة تمثل أول تعاون بين المؤسسة وبنك التصدير والاستيراد السعودي وصندوق أوبك للتنمية الدولية في تمويل مرابحة مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في بنغلاديش.

وتابع الأعمى أن هذا التمويل محطة مهمة في تسخير قوة الشراكات لتعزيز التدفقات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا التزام المؤسسة بالتجارة المستدامة والتنمية الشاملة عبر دعم التعاون البيني وتعزيز القطاع الزراعي الحيوي في بنغلاديش.

وأبدى أمين عام دائرة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد شهريار قادر صديقي، بالغ تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي وصندوق أوبك للتنمية الدولية، على دعمهم القيّم وفي الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات الوطنية الملحّة.

الدور الحيوي للبنك

ومن جانبه أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن هذه الاتفاقية تكشف الدور الحيوي للبنك في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وسلاسل الإمداد العالمية، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق أوبك للتنمية الدولية؛ لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تزيد من فرص وصول المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة.

من جهته، قال رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، أن الصندوق يلتزم بدعم البرنامج التنموي في بنغلاديش، ويمثل القطاع الزراعي ركنًا محوريًا بتشغيله نحو نصف القوى العاملة، مبينًا أنه رغم التقدم اللافت الذي حققته بنغلاديش في مجال الأمن الغذائي إلا أن القطاع لا يزال عرضة للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

ونوه إلى أن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي سيسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنويع الزراعي، مبينًا أن هذا التمويل يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية للصندوق وخاصة الأمن الغذائي، ويجسد التزامه بدعم التعاون بين دول الجنوب وتحقيق التنمية المستدامة.