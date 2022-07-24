أهم المهن المطلوبة وشروط العمل في 2022 Luxembourg

يعد العمل في لوكسمبورج من الأمور التي تجذب الكثير من الشباب عالميا كونها من أغنى الدول الأوربية، ولكن لا يوجد الكثير من العرب الحاصلين على فرص العمل في لوكسمبورغ، ولهذا السبب لا يوجد الكثير من المعلومات عن هذه الدولة التي تمنح الإقامة الدائمة بمقتضى جملة من الشروط والضوابط، والتي يجب تحقيقها في حال توافر فرصة من فرص العمل في لوكسمبورغ والتي تحتل مكانة مرموقة اقتصاديا وتنتشر فيها اللغات الفرنسية والألمانية وطبعا اللوكسمبورجية، وعلى الرغم من مساحتها المحدودة إلا أن تستقبل عددا كبيرا من الأجانب وتبلغ نسبتهم 40% من تعداد السكان، ونسبة البطالة متدنية ولذلك يبحث الكثير من المهاجرين عن فرصة للالتحاق بـ سوق العمل في لوكسمبورغ

إجراءات الحصول على فرصة عمل في Luxembourg

ينبغي على الأشخاص الراغبين ب الالتحاق ب سوق العمل في لوكسمبورغ أن يتوفر لديهم مايلي :

سفر صالح حتى 3 أشهر. صور شخصية خلفية بيضاء مطابقة لصورة جواز السفر عدد2. مسح إلكتروني لبصمات الأصابع كافة. وثيقة تأمين صحي تغطي مدة الإقامة المطلوبة. 3000 يورو بالحد الأدنى من أجل تغطية المصاريف الشخصية. تعبئة نموذج الطلب وتوقيع صاحب العلاقة شخصيا عليها. صورة عن السجل التجاري. صورة عن البطاقة الضريبية. آلا يقل عمر صاحب التأشيرة عن 16 سنة. شروط العمل فى لوكسمبورج إبراز كشف حساب بنكي يشمل كافة المعاملات المالية من سحب وإيداع خلال الأشهر الستة الأخيرة. تقديم اسم الشركة. ذكر مجال العمل. عنوان الشركة. التوفر على خطاب صادر من الشركة الداعية مع الختم. إثبات الهدف من السفر إلى لوكسمبورغ. قدرة الشخص على إعالة نفسه خلال مدة إقامته في لوكسمبورغ. ذكر نوعية التعاقد مع الشركة الداعية. إثبات القيام بحجز سكن الإقامة في لوكسمبورغ. تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة (الأصل)، بالإضافة إلى صورة ضوئية باللغات الإنكليزية والألمانية والفرنسية. إجراء مقابلة شخصية في سفارة لوكسمبورغ

ماهي أهم فرص العمل فى لوكسمبورج

هنالك العديد من الوظائف وفرص العمل المختلفة ومن الممكن الاستفادة من إحداها وأهمها: