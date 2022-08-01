أنباء هامة جدًا عن السوق السعودي (أخبار مُبشرة المستثمرين)

يتابع قطاع كبير من الأفراد السوق السعودي سواء من داخل المملكة أو خارجها، والهدف من ذلك التعرف على الأخبار الإيجابية والسلبية التي تتعلق بالشركات المدرجة في سوق المال السعودي؛ من أجل اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، ويتساوى في ذلك صغار وكبار المستثمرين.

جاءت النتائج مبشرة فيما يخص عدد كبير من الكيانات التجارية العملاقة، وكذلك بعض من البنوك، وسوف يساعد ذلك في ارتفاع أسعار الأسهم بداخل سوق المال السعودي، حيث يوليه ولي العهد أهمية كبيرة بهدف الارتقاء بين الأسواق العالمية في الفترة القادمة، وفيما يلي التفاصيل:

أحدث الأنباء الهامة جدًا عن السوق السعودي:

قرار البنك المركزي السعودي:

سوف نبدأ أخبارنا العاجلة بقرار البنك المركزي في السعودية فيما يتعلق بسعر الفائدة، حيث قام بما يلي:

رفع نسبة الفائدة بنسبة 2.5%، بمقدار خمسة وسبعين نقطة ( من أصل مائة خمسة وسبعين إلى مائتان وخمسين نقطة)، وذلك بالنسبة لـ (اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس).

رفع نسبة الفائدة بنسبة 3% بمقدار خمسة وسبعين نقطة (من أصل مائتان خمسة وعشرين إلى ثلاثمائة نقطة)، وذلك بالنسبة لـ (اتفاقيات إعادة الشراء ريبو).

جدير بالذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدل الفائدة بمقدار خمسة وسبعين نقطة بنسبة 2.5%.

شركة موبايلي:

ارتفع صافي الأرباح بنسبة (45%) عن فترة النصف الأول من عام (2022م) حيث بلغت (8.392) مليون ريال مقارنة بمبلغ (470) مليون ريال بذات الفترة عن العام (2021م).

أشار المسؤولون عن شركة موبايلي أن سبب الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح ترجع إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن خدمات جديدة وجاذبة قدمتها الشركة للمشتركين، بالإضافة إلى تزايد المشتركين في خطوط الإنترنت الجديدة.

مصرف الراجحي:

ارتفع صافي الأرباح بنسبة (21%) عن فترة النصف الأول من عام (2022م)؛ حيث بلغت (8.392) مليون ريال مقارنة بمبلغ (6490) مليون ريال بذات الفترة عن العام (2021م).

أشار المسؤولون عن المصرف إلى أن سبب الزيادة جاء نتيجة لزيادة دخل التشغيل بمقدار (14.8%)، نتيجة لتحويلات العملات الأجنبية، وكذلك رسوم الخدمات المصرفية، بالإضافة عمليات استثمارية أخرى.

شركة الخزف السعودية:

انخفضت الأرباح الخاصة بشركة الخزف السعودية بنسبة (33%) عن فترة النصف الأول من عام (2022م) حيث بلغت (89.33) مليون ريال، وذلك مقارنة بمبلغ (134) مليون ريال بذات الفترة عن العام (2021م).

أشار المسؤولين عن الشركة إلى أن سبب الانخفاض في الأرباح يرجع إلى تناقص المبيعات، وارتفع المصرفات الخاصة بالمدخلات الإنتاجية، وعدم وجود إمدادات للغاز بالنسبة لبعض المصانع التابعة مما أدى لتوقفها عن العمل.

نماء للكيماويات:

ارتفع صافي الأرباح عن فترة النصف الأول من عام (2022م) حيث بلغت (60.1) مليون ريال مقارنة بمبلغ (19.5) مليون ريال بذات الفترة عن العام (2021م).

أشار المسؤولون عن الشركة إلى أن سبب الزيادة جاء نتيجة لارتفاع المبيعات وخفض المخصصات الخاصة بالزكاة، ورغمًا عن وجود مصاريف للتمويل ورفع المصروفات الإدارية والعمومية غير أن النتائج جاءت إيجابية.

الشركة المتحدة الدولية للنقل (بدجت السعودية):

ارتفع صافي الأرباح المتعلقة بالشركة بنسبة (5%) عن فترة النصف الأول من عام (2022م) حيث بلغت (122.8) مليون ريال مقارنة بمبلغ (117.5) مليون ريال بذات الفترة عن العام (2021م).

أوضح المسؤولون عن الشركة المتحدة للنقل إلى أن سبب الزيادة نتيجة لإضافة مجموعة كبيرة من العقود الطويلة في الفترة سالفة الذكر، وساعد ذلك على تحسن الإيرادات، ومن بين العوامل الأخرى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية فيما يخص العقارات المؤجرة.

تقرر توزيع أرباح على المساهمين تم تقديرها بمبلغ 0.5 للسهم، ويكون ذلك حق للمساهمين من حاملي السهم حتى 18/8/2022.

صدرت توصية من مجلسي إدارة الشركة للجمعية الغير العادية؛ من أجل التصويت بالموافقة على شراء عدد أسهم خزينة (7.12) مليون كحد أقصى، على ألا يتجاوز ذلك (10%) من جملة الأسهم المصدرة ووفقًا لشروط سوق المال السعودي.

أصدرت الشركة توضيح تضمن كون سعر السهم المتداول في السوق يقل عن القيمة العادلة، وأن أسهم الخزينة المزمع شرائها سوف تعتبر من الأسهم العادية، وسوف يتم تمويل ذلك الموارد الخاصة بالشركة.

الشركة الوطنية للرعاية الطبية:

أصدرت الشركة الوطنية للرعاية الطبية بيان أوضحت فيه أنه فيء ظل سياستها الاستثمارية الراهنة فقد تم إبرام مذكرة تفاهم مع “شركة سمارات ميد”؛ من أجل بيع وشراء أسهم جوار للخدمات الطبية بنسبة 100%، وذلك العقد غير ملزم وفي حالة عدم التنفيذ في التاريخ المحدد بعد ستة أشهر من توقيع المذكرة، والصفقة سوف تتم نقدًا.

شركة كيان: