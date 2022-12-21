أخبار إقتصادية

للمرة الثانية خلال 2022 .. خسائر قوية لشركة أمازون

آياتي خيري

بلغت خسائر شركة أمازون الأمريكية تريليون دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، حيث هبطت قيمتها السوقية إلى 879 مليار دولار يوم الأربعاء، لتسجل أمازون خسارة قوية للمرة الثانية هذا العام، وذلك  حسب وكالة بلومبرج.

أمازون

سبب خسائر أمازون

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وتأتي هذه الخسائر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وتشديد السياسات النقدية من قِبل معظم البنوك المركزية الدولية، بالإضافة إلى عمليات بيع الأسهم وزيادة التخوف من الركود الاقتصادي العالمي المحتمل، حيث أكد التقرير أن تباطؤ مبيعات شركة أمازون تسبب في هبوط أسهم الشركة بنسبة 50% في الشهرين الماضيين.

الجدير بالذكر أن بلومبرج كشفت في نوفمبر الماضي النقاب عن خسارة أمازون والتي بلغت تريليون دولار من قيمتها السوقية، ومنذ ذلك الوقت حاولت الشركة استعادة نشاطها نسبيا لتقلص حجم خسائرها لمقدار أقل مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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