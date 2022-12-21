للمرة الثانية خلال 2022 .. خسائر قوية لشركة أمازون

بلغت خسائر شركة أمازون الأمريكية تريليون دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، حيث هبطت قيمتها السوقية إلى 879 مليار دولار يوم الأربعاء، لتسجل أمازون خسارة قوية للمرة الثانية هذا العام، وذلك حسب وكالة بلومبرج.

سبب خسائر أمازون

وتأتي هذه الخسائر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وتشديد السياسات النقدية من قِبل معظم البنوك المركزية الدولية، بالإضافة إلى عمليات بيع الأسهم وزيادة التخوف من الركود الاقتصادي العالمي المحتمل، حيث أكد التقرير أن تباطؤ مبيعات شركة أمازون تسبب في هبوط أسهم الشركة بنسبة 50% في الشهرين الماضيين.

الجدير بالذكر أن بلومبرج كشفت في نوفمبر الماضي النقاب عن خسارة أمازون والتي بلغت تريليون دولار من قيمتها السوقية، ومنذ ذلك الوقت حاولت الشركة استعادة نشاطها نسبيا لتقلص حجم خسائرها لمقدار أقل مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.