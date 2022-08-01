أقوى عروض الصيف في كارفور مصر من 2 وحتى 14 أغسطس 2022

مجلة عروض كارفور الجديدة تحت اسم أقوى عروض الصيف للفترة من الثلاثاء 2-8-2022 م وحتى يوم الاحد 14-8-2022 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.