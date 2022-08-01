أقوى عروض الصيف في كارفور مصر من 2 وحتى 14 أغسطس 2022
مجلة عروض كارفور الجديدة تحت اسم أقوى عروض الصيف للفترة من الثلاثاء 2-8-2022 م وحتى يوم الاحد 14-8-2022 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.
- فاكهة وخضروات : مانجو – موز – بطيخ – باذنجان – كرنب ابيض وأحمر – كابوتشا – بصل أحمر – ليمون بلدي – خيار – بطاطس – طماطم – فلفل – جزر –
- لحوم ودواجن ومأكولات بحرية: أسكالوب بقري – سن بقري – مكعبات بقري – مفروم بقري – فراخ – شيش طاووق – سمك قاروص – سمك فيليه – جمبري .
- منتجات الالبان والمطهيات : جبن فلمنك وبراميلي واسطمبولي وموتزاريلا – صدور رومي وبقري مدخن – لانشون – بسطرمة .
- مجمدات غذائية : برجر – هوت دوج – كفتة – بانيه – كوردن بلو – اصابع موزريلا – اسبرنج رول – بوم فريت – جمبري – ايس كريم – ستربس – دجاج مقلي – ملوخية .
- مشروبات وعصائر : عصير – مياه – مشروب طاقة – مشروب شعير – البان .
- منتجات البقالة الجافة : زيت – ارز – سمن – مكرونة – تونة – كاتشب – خل – دقيق – شاي – لبن بودرة – نسكافيه – كوكيز – شوفان – شرائح بطاطس – شيكولاتة .
- منتجات العناية الشخصية والمنزلية : مساحيق غسيل – حل ملابس – سائل مطهر – منعم ملابس – معطر جو – ملمع اثاث – كلور – مبيض ملابس – منظف ارضيات – معطر جو – مسحوق غسالات اطباق – سائل اطباق – منظف تواليت – مناديل – صابون للايدين – حفاضات اطفال – فوط صحية – شامبو – منظف زجاج – اكياس قمامة – منظف للجسم .
- أجهزة كهربائية : شاشات – مكنسة كهربائية – ميكروويف – غسالة اطباق – غسالة ملابس – ثلاجات – تكييفات – سخانات مياه – خلاطات – مراوح – محضر طعام – مبرد مياه – مبرد هواء.
- أدوات منزلية : أطقم طهي جرانية واستانلس – دبل جريل – طقم مقلاية – صواني – أطقم عشاء – اطقم عصائر – مجات – زجاجات مياه – كاسات – اطقم حدائق – بين باج – كراسي – شانون – وحدة ارفف – مشاية مطبخ بولة بلاستيك – لمبات – مشترك – مياه راديتير – فلتر مياه – بطاريات .
- ملابس ومفروشات : مخدات – شورتات سباحة – تي شيرتات رجالي – بوكسرات رجالي – فساتين – أحذية – شنط مدرسية – لانش بوكس .