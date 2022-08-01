أخبار إقتصادية

أقوى عروض الصيف في كارفور مصر من 2 وحتى 14 أغسطس 2022

محمد عبد الرازق

مجلة عروض كارفور الجديدة تحت اسم أقوى عروض الصيف للفترة من الثلاثاء 2-8-2022 م وحتى يوم الاحد 14-8-2022 م أو حتى نفاذ الكمية , على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

  • فاكهة وخضروات : مانجو – موز – بطيخ – باذنجان – كرنب ابيض وأحمر – كابوتشا – بصل أحمر – ليمون بلدي – خيار – بطاطس – طماطم – فلفل – جزر –
  • لحوم ودواجن ومأكولات بحرية: أسكالوب بقري – سن بقري – مكعبات بقري – مفروم بقري – فراخ – شيش طاووق – سمك قاروص – سمك فيليه – جمبري .
  • منتجات الالبان والمطهيات : جبن فلمنك وبراميلي واسطمبولي وموتزاريلا – صدور رومي وبقري مدخن – لانشون – بسطرمة .
  • مجمدات غذائية : برجر – هوت دوج – كفتة – بانيه – كوردن بلو – اصابع موزريلا – اسبرنج رول – بوم فريت – جمبري – ايس كريم – ستربس – دجاج مقلي – ملوخية .
  • مشروبات وعصائر : عصير – مياه – مشروب طاقة – مشروب شعير – البان .
  • منتجات البقالة الجافة : زيت – ارز – سمن – مكرونة – تونة – كاتشب – خل – دقيق – شاي – لبن بودرة – نسكافيه – كوكيز – شوفان – شرائح بطاطس – شيكولاتة .
  • منتجات العناية الشخصية والمنزلية : مساحيق غسيل – حل ملابس – سائل مطهر – منعم ملابس – معطر جو – ملمع اثاث – كلور – مبيض ملابس – منظف ارضيات – معطر جو – مسحوق غسالات اطباق – سائل اطباق – منظف تواليت – مناديل – صابون للايدين – حفاضات اطفال – فوط صحية – شامبو – منظف زجاج – اكياس قمامة – منظف للجسم .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – مكنسة كهربائية – ميكروويف – غسالة اطباق – غسالة ملابس – ثلاجات – تكييفات – سخانات مياه – خلاطات – مراوح – محضر طعام – مبرد مياه – مبرد هواء.
  • أدوات منزلية : أطقم طهي جرانية واستانلس – دبل جريل – طقم مقلاية – صواني – أطقم عشاء – اطقم عصائر – مجات – زجاجات مياه – كاسات – اطقم حدائق – بين باج – كراسي – شانون – وحدة ارفف – مشاية مطبخ بولة بلاستيك – لمبات – مشترك – مياه راديتير – فلتر مياه – بطاريات .
  • ملابس ومفروشات : مخدات – شورتات سباحة – تي شيرتات رجالي – بوكسرات رجالي – فساتين – أحذية – شنط مدرسية – لانش بوكس .

مفاجآت سارة للمواطنين.. عروض كارفور على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية تستمر حتى 19 يوليو.. بيرجع أسعار زمان

مجلة عروض عيد الاضحى في كارفور مصر من 7 إلى 19 يوليو 2022

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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