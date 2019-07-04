أفضل الوسائل المناسبة لاستثمار أموالك

دائمًا ما يسأل الناس عن أفضل الوسائل المناسبة للاستثمار ، والبعض يتبادر لذهنه كيف صنع الأثرياء ثرواتهم والإجابة بسيطة للغاية من خلال إدارتهم المالية السليمة لأموالهم، واليوم مع وجود عدد هائل من البنوك والخدمات الاستثمارية ووسائل الائتمان وغيرها فإنه من الصعب على الكثيرين في اختيار أفضل وسائل للاستثمار أموالهم، البعض يجد أن الاستثمار ذو الربح العالي له مخاطر كثيرة ولذلك سوف نتعرف عن أفضل وسائل الاستثمار بقدر قدر من المخاطرة.

أفضل الوسائل لاستثمار المال

الاستثمار خلال شراء الذهب

غالبًا ما يؤتي الاستثمار بالذهب ثماره بشكل هائل حين يحدث انخفاض في قيمة العملات لأن الناس يلجئون مباشرة لشراء الأشياء الثمينة التي تزداد قيمتها مع الوقت كالذهب والفضة والبلاتين .

الاستثمار من خلال شراء العملة

غالبًا ما يكون حفظ الأموال في صورة نقود من الطرق المفيدة للدول التي تنمو اقتصاديًا لأن خطر التضخم يكون قائمًا فيها مما يتسبب في أن تصبح النقود بلا قيمة في أي وقت ولهذا فإن حفظ النقود في صورة نقود أجنبية غالبًا ما تكون طريقة ذكية للاستثمار.

الاستثمار سندات الخزانة الأمريكية

هو من وسائل الاستثمار طويلة الأجل ولكنه ينطوي عليه القليل من المخاطر ولا أحد يستطيع التعامل معه غير المستثمرين المخضرمين ، في هذا الاستثمار تتكفل الحكومة الأمريكية بالضمان ولكنه استثمار غير مرن لا يتم استرداد الأموال إلا بعد عشر سنوات. وهو مناسب للمستثمرين الكبار والعاملين بالخارج

شهادات البنوك

هي من الوسائل الاستثمارية طويلة الأجل يتم بيعها بواسطة البنوك ، بعض الشهادات بعوائد مركبة والبعض بعائد شهري والبعض سنوي أو نصف سنوي، ويوجد أيضًا الشهادات الثلاثية وعادة ما يكون عائدها ثابت.

حسابات التوفير

في البنوك غالبًا ما تكون الفائدة من 13-16% ، بعض الحسابات توفر عائد يومي وأخرى عائد شهري وأخرى عائد نصف سنوي وأخرى عائد كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية، وأنت من تحدد أفضل الطرق المناسبة لك.