أغلى 10 عملات في العالم قياساً بالدولار الأمريكي

تعتبر العملات هي أساس المكونات المستخدمة في العمليات التجارية سواء في شراء وبيع السلع والمنتجات أو في التبادل التجاري، وتوجد الكثير من العملات المتنوعة والمختلفة حول العالم والتي تختلف قيمتها من عملة لعملة اخرى، ويرجع ذلك لنسبة تداول كل عملة محليا ودوليا وقوة العملة الاقتصادية في البلد وبالتالي سوف نوضح من خلال هذا الموضوع أغلى العملات قيمة في العالم.

صنف فريق عمل موقع “نجوم مصرية” أغلى العملات في العالم مقارنة بالدولار الأمريكي، حيث أن الدولار الأمريكي هو الأكثر انتشارا وهو العملة السائدة والمتداولة بين دول العالم، علما بان الدولة التي تمتلك العملة الأغلى لا يعني ذلك أن تكون هي الدولة الأعلى اقتصاديا.

وسوف نعرض لكم في الجدول التالي أغلى 10 عملات في العالم مقارنة بالدولار الأمريكي وسوف نعرض أيضا الدول المستخدمة لهذه العملات والتي جاء بينهم 4 عملات عربية حسب اخر تحديثات لأسعار العملات.

اغلي 10 عملات في العالم قياسا بالدولار الأمريكي

الترتيب العملة السعر قياسا بالدولار الأمريكي العملة الرسمية في دولة 1 الدينار الكويتي 3.29 دولار الكويت 2 الدينار البحريني 2.65 دولار مملكة البحرين 3 الريال العماني 2.60 دولار سلطنة عمان 4 لاتس لاتفي 1.65 دولار جمهورية لاتفيا 5 الدينار الأردني 1.41 دولار المملكة الأردنية الهاشمية 6 الجنيه الاسترليني 1.27 دولار المملكة المتحدة 7 الدولار الكايماني 1.20 دولار جزر كايمان 8 اليورو 1.13 دولار الاتحاد الاوروبي 9 الفرنك السويسري 1.01 دولار سويسرا/ ليختنشتاين/ مكتنف كامبيوني ديتاليا الإيطالي 10 الدولار الكندي 0.76 دولار كندا الاتحادية

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