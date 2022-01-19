أسيكو الكويتية..البيوت تسليم مفتاح و30 سنة كفالة على الهيكل

أسيكو جروب، هي شركة صناعية وإنشائية متعددة القطاعات، تقوم بتقديم خدمات بنائية متكاملة، ومقرها كائن في دولة الكويت، كما أنها لها باع طويل في تصنيع مواد البناء، وخبرتها تمتد لأكثر من 25 عاما، بالإضافة إلى أنها تتبع نموذج متكامل ومترابط، وهي رائدة في مجال البناء في المنطقة الخليجية بأكملها، وعنوانها داخل الكويت هو برج الحمراء، الطابق 34، شارع الشهداء، مدينة الكويت.

إبني بيت العمر مع أسيكو

يسعدنا استقبالكم في مكاتبنا في شرق – برج الحمرا – الطابق ٣٤ وذلك من الأحد للخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا كما نحيطكم علما أننا نستقبل استفساراتكم الهاتفية لغاية الساعة العاشرة مساء.

للاستفسار,يرجى الاتصال على: 1888811☎️ pic.twitter.com/x5ZSXZlUlM — @Acicogroup (@ACICOGroup) January 16, 2022

منذ عدة أيام أطلقت مجموعة أسيكو حملة إعلانية كبيرة (إبني بيت العمر مع أسيكو.. البيوت تسليم مفتاح، مع 30 سنة كفالة- ضمان- على الهيكل)، وقالت الشركة أن مدة التسليم تصل إلى 7 أشهر فقط، مع تصاميم مناسبة لجميع الاحتياجات وبناء على طلبات العميل.

شلون كانت تجربة البناء مع أسيكو؟

وفي واحد من الفيديوهات الترويجية على الحساب الرسمي للشركة العملاقة في مجال البناء والتشييد الكويتية العملاقة، قال أحد العملاء: “أنه فخور بأن الشركة كويتية، لأن كل مواد البناء صناعة كويتية خالصة”، وفي لقاء آخر قالت أحد العميلات: ” أن كل التفاصيل والتصميمات التي طلبتها وزوجها تم تنفيذها تماما مثل ما أرادوها وبغوها، وأحسن، وأنها تكفلت بكل شئ حتى الموافقات والتراخيص”، لكن قال زوجها: ” أن التسليم كان بالوقت المحدد، وأن الشركة وفرت عليهم دفع إيجارات، وفوق كل هذا أعطونا كفالة على الهيكل والعزل، والتشطيبات النهائية”.

وقالت عميلة أخرى: ” أن الشركة ما قصرت إطلاقا، وقامت بتسليمهم البيت في الوقت المحدد، الله يوفقهم مثل ما ريحونا”.