أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات

بعد التعاملات الخاصة بجلسة يوم الأحد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي وهبطت العديد من الأسهم القيادية وعلى رأس هذا الهبوط هبوط:

مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

مدينة نصر للاسكان والتعمير.

المصرية للاتصالات.

النساجون الشرقيون للسجاد.

البنك التجاري الدولي.

ومن الناحية الأخرى تمكن مؤشر إيجي إكس من الارتفاع وخاصة إيجي إكس ٧٠ و إيجي إكس ١٠٠، وهذا المؤشر ارتفع من الناحية المحلية والعربية ولكن مال في التعاملات الأجنبية أما باقي المجموعة فهي تختلف قليلًا حيث:

ارتفع مؤشر إيجي إكس ٧٠ بنسبة حوالي ٠,٩١٪ ووصل إلى ٣٠٦٥ نقطة.

أما مؤشر إيجي إكس ١٠٠ ارتفع بنسبة ٠,٤٢٪ ليصل إلى ٤٠٧٣ نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس ٣٠ بنسبة ٠,٨٤٪ ووصل إلى ١١٢٠٦٦ نقطة.

أما مؤشر إيجي إكس ٣٠ ( العائد الكلي )فقط انخفض أيضًا بنسبة ٠,٨٧٪ ووصل إلى ٤٣٧٤ نقطة.

ومؤشر إيجي إكس ٥٠ تمكن من الصعود بنسبة ٠,٣٦٪ ووصل إلى ٢٥٥١ نقطة.

وفي هذا السياق قامت إدارة البورصة المصرية بإعلان هام وفي هذا الإعلان قررت إيقاف التداول على عدد من الأسهم وهذا العدد هو ١٠ أسهم، وسوف يتم تنفيذ هذا القرار لمدة ١٠ دقائق، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الإعلان إلى تجاوزها نسبة كبيرة حوالي ٥٪ في الجلسة التي أقيمت يوم الأحد، وسوف يتم إيقاف كلًا من:

المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

الدولية للأسمدة والكيماويات.

العربية للمحابس.

المصرية لنظم التعليم الحديثة.

والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

الإسماعيلية الجديدة للتطوير.

الإسماعيلية مصر للدواجن.

بي أي جي للتجارة والاستثمار.

أم بي للهندسة.

وفي السياق نفسه تمكنت تعاملات الداخليين والمجموعات المرتبطة بهؤلاء والمساهمين من التباين، حيث قامت العديد من الشركات ببيع الأسهم الخاصة بهم، وتم بيع ٢ مليون سهم و١٧١٠٧ سهم وغيرهم الكثير، وأشهر الشركات التي قامت بذلك مجلس إدارة الشركات المصرية للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

وقامت بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية بعرض نتائج أعمالها حتى يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وتمكنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات بتحقيق مبيعات لأكثر من ١,١ مليار جنيه، وفي العام الماضي قامت بتحقيق مبيعات بلغت ١,٢ مليار جنيه بنسبة نمو حوالي ٨,٣٧٪، أما صافي الربح التي حصلت عليها الشركة بعد الضريبة المقررة حوالي ١١٧ مليون جنية مصرى مقابل ١٧٠ مليون جنيه مصري أثناء القيام بعملية المقارنة، وبالتالي فقد حدث انخفاض كبير بنسبة ٣١,٢٪.