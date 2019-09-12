أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 12 سبتمبر 2019 في مصر

من خلال تلك المقالة، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سوف نقوم بعرض جميع أسعار الدواجن اليوم بعد حظر دخول الدواجن الحية ،وبيعها إلى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية بناءاً على أخر تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ،حسب التغيرات الواقعة بالأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع والتجار والموزعين داخل أنحاء الجمهورية.







وسوف نقوم بعرض كامل ومبسط لكل من يهتم بمتابعة أحدث الأخبار والمناقصات الخاصة بأسعار الدواجن في مصر ،وأخر الأسعار التي تم تحديدها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية ؛لعرض سعر الفراخ اليوم (البلدي والبيضاء والأفراخ الصغيرة أو الكتاكيت) وكذلك عرض أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي والبط .

ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم بإخباركم بكل ما هو جديد في عالم الدواجن







أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيه 7.5 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 1.8 جنيه 02.00 جنيه أسعار الدواجن اليوم النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 21.00 جنيه لحم ساسو كيلو 3200 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35:00 جنيه 36.50 جنيه أسعار البط اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.30 جنيه 05.00 جنيه بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 15.50جنيه بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه أسعار البيض اليوم النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 32.00 جنيه 32.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 35 جنيه 36:00 جنيه