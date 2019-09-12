اسعار الدواجن اليوم
سعر الدوجن اليوم
أخبار إقتصادية

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 12 سبتمبر 2019 في مصر

بواسطة حنان الزهيري

من خلال تلك المقالة، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سوف نقوم بعرض جميع أسعار الدواجن اليوم بعد حظر دخول الدواجن الحية ،وبيعها إلى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية بناءاً على أخر تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ،حسب التغيرات الواقعة بالأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع والتجار والموزعين داخل أنحاء الجمهورية.



وسوف نقوم بعرض كامل ومبسط لكل من يهتم بمتابعة أحدث الأخبار والمناقصات الخاصة بأسعار الدواجن في مصر ،وأخر الأسعار التي تم تحديدها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية ؛لعرض سعر الفراخ اليوم (البلدي والبيضاء والأفراخ الصغيرة أو الكتاكيت) وكذلك عرض أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي والبط .

ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم بإخباركم بكل ما هو جديد في عالم الدواجن



أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.00 جنيه7.5 جنيه
كتكوت ساسويوم03.00 جنيه04.50 جنيه
كتكوت بلدييوم 1.8 جنيه02.00 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه21.00 جنيه
لحم ساسوكيلو3200 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35:00 جنيه36.50 جنيه

 

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.30 جنيه05.00 جنيه
بط مسكوفييوم15.00 جنيه15.50جنيه
بط مولارديوم15.00 جنيه15.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه33.00 جنيه33.50 جنيه
بيض بلديكرتونه35 جنيه36:00 جنيه

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حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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