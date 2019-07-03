أسعار فواتير الكهرباء الجديدة يوليو 2019 عبر موقع الوزارة الرسمي.. والتعرف على التعريفة المُعدلة

في الآونة الأخيرة كان هناك العديد من الأخبار حول زيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو الجاري 2019 م، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى رأسهم برامج التوك شو، حتى قام الدكتور “محمد شاكر” وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي بالإعلان الرسمي عن الزيادة الجديدة التي ستضاف على فواتير الكهرباء الشهرية سواء الاستعمال المنزلي أو التجاري والتي سيتم حسابها وفقًا لكل شريحة.

فاتورة الكهرباء الجديدة 2019

طُرحت زيادة التعريفة الجديدة على فواتير الكهرباء، والتي سيتم تطبيقها إبتداءًا من الشهر القائم يوليو للعام الجاري 2019، وفقاً لما أعلنه وزير الكهرباء محمد شاكر، مشيرًا بأن ذلك الأمر بمقتضى الخطة المتبعة للإصلاح الإقتصادي الذي يتم تطبيقه أيضًا على الكهرباء على أن يتم رفع الدعم الحكومي عنها بشكل تدريجي؛ لأنه كان يهدد ذاك القطاع بالسقوط لأن القيمة المادية للفاتورة أقل من الدعم، فكان لزامًا على الدولة أن تغير في الأسعار.

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة من صفر-50 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرش من 51-100 كيلو وات سعر الكيلو 40 قرش سعر الكيلو 30 قرش من 101-200 كيلو وات سعر الكيلو 50 قرش سعر الكيلو 36 قرش من 201-350 كيلو وات سعر الكيلو 82 قرش سعر الكيلو 70 قرش من 351-650 كيلو وات سعر الكيلو 100 قرش سعر الكيلو 90 قرش من 651-1000 كيلو وات سعر الكيلو 140 قرش سعر الكيلو 135 قرش من 0-1000 كيلو وات يمنعوا من الحصول على دعم 145 قرش سعر الكيلو 145 قرش

طريقة الاستعلام عن الفاتورة عبر الإنترنت