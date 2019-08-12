أسعار غسالات فريش Fresh Electric 2019 في مصر فوق اوتوماتيك والاوتوماتيك

أسعار غسالات فريش, مع تطور التكنولوجيا أصبحت الأجهزة المنزلية من أساسيات كل منزل، فلا غنى عنها اليوم، لذلك يحرص القادمين على شراء تلك الأجهزة مراعاة الجودة والتصميم الأنيق، ومع تعدد الأنواع في السوق يشعر الأفراد بالكثير من الحيرة حيال اختيار النوع المناسب، كما تحرص كل شركة على جذب أكبر فئة من العملاء إليها من خلال إنتاج الأجهزة بأجود الخامات مع توفير السعر المناسب، ومن ضمن تلك الشركات هي شركة فريش اليكتريك، والتي استطاعت عن جدارة جذب ثقة العملاء في اسمها، بالفعل أثبتت أنها من أفضل الشركات في هذا المجال، فضلاً عن طرح الأجهزة بخامات ذات جودة عالية، ابدعت في إظهار المنتجات بتصميم هائل وسعر مناسب لفئة كبيرة من العملاء.

أسعار غسالات فريش.

شركة فريش اليكتريك Fresh Electric لها قدرة هائلة على إخراج أفضل المنتجات وبسعر يناسب العملاء، بالإضافة إلى استخدامها أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، مع توفير مراكز صيانة في جميع المحافظات لضمان خدمة ما بعد البيع للعملاء بكل سهولة, تقوم الشركة بإنتاج نوعين من الغسالات هما فوق اتوماتيك، اتوماتيك، حيث للعميل خيار اختيار مكان الحلة في الغسالة إما فتحة أمامية أو علوية على حسب ما يرغب المستهلك، بالإضافة إلى التصميم المميز للغسالات، كما أنه أي مكان ستوضع به الغسالة سوف تضيف لمسة جمالية عليه لأنها تتميز بلونين رائعين وهما الأبيض أو الفضي.

مميزات غسالات فريش Fresh Electric 2019.

حرصت الشركة على توفير خيارات متعددة من الأحجام لكي تلائم احتياجات العميل وهي تتراوح ما بين 6 كيلو حتى 14 كيلو، والتي يمكن استخدام أي مسحوق ولا تتأثر به الغسالة، الغسالة تعمل هدوء ولا تصدر أي ضوضاء عند العصر، كما تعمل على توفير الكهرباء والمياه، لها برامج متعددة تتيح اختيارات كثيرة للفرد على حسب نوعية الملابس داخل الغسالة.

أسعار غسالات فريش اوتوماتيك فى مصر

سعر غسالة ملابس تحميل علوي فريش، سعة 5 كيلو، ابيض – الشطورة بسعر 920 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي من فريش، سعة 8 كيلو، فضي – FTM082SC بسعر 4777 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي من فريش، سعة 6 كيلو – FTN-060 WA بسعر 4505 جنيه

سعر غسالة ملابس ديجيتال من فريش تحميل علوي، سعة 14 كيلو – ابيض بسعر 6777 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي فريش، سعة 8 كيلو، ابيض – FTM082WC بسعر 5050 جنيه, كما يمكنكم معرفة أسعار ثلاجات شارب 2019

سعر غسالة فريش تحميل علوي، سعة 6 كيلو – FTW062WCSC بسعر 4650 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي من فريش، سعة 10 كيلو، ستانليس ستيل – FTM102SC بسعر 5666 جنيه

سعر غسالة ملابس تحميل علوي من فريش، سعة 12 كيلو، ستانليس ستيل – FTM122SC بسعر 6333 جنيه.

أسعار غسالات فريش فوق اوتوماتيك فى مصر.