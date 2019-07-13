أسعار شاشات سامسونج، تعتبر شركة سامسونج من الشركات المتميزة التي اشتهرت في العالم أجمع بجودة صناعتها للهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، والتي قامت بتصنيع الكثير من الأجهزة الكهربائية المختلفة ومن ضمنها الأجهزة التي صنعت شاشات التلفزيون والتي تتميز بعرض صورتها وجودتها في النقاء والدقة العالية للتمتع بمشاهدة أفضل من خلال خاصية أتش دي، حيث أن شركة سامسونج تهتم دائما بتحديث وتطوير كل ما تقوم بتصنيعه، فقامت بتطوير الصوت بتقنيات جديدة وتطوير الصورة أيضاً بشكل متواصل حتى تصبح هي الأفضل ما بين الشركات المنافسة لها.

أسعار شاشات سامسونج

تختلف أسعار الشاشات التليفزيونية من حيث الحجم والخاصيات التكنولوجية، حيث تتميز بدقة عالية في الجودة والإنتاج العالي، لذلك نستعرض عليكم في هذا المقال أسعار شاشات سامسونج خلال الفترة الحالية والتي تتمثل في الأتي:

شاشة سامسونج بحجم 55 بوصة شاشة منحية، بتقنية الترا، فل اتش دي، حيث أنها متوفرة بسعر 12000 جنيه مصري.

شاشة سامسونج بحجم 55 بوصة، بتقنية الترا اتش دي، متوفرة بسعر 10.680 جنيها.

شاشة سامسونج سمارت 49 بوصة، ميزة فل اتش دي الفئة الخامسة، من شركة سامسونج مع ريسيفر مجاني داخلي، متوفرة بسعر 7.449 جنيه مصري.

شاشة سامسونج 49 بوصة، بتقنية اتش فل اتش دي، إل أي دي، متاحة باللون الأسود، كما أنها متاحة بسعر 7.200 جنيه مصري.

شاشة سامسونج حجم 43 بوصة، بخاصية سمارت فل اتش دي الفئة الخامسة، حيث أنها متاحة مع ريسفر داخلي، متوفرة بسعر 6.460 جنيه مصري.

أسعار شاشات سامسونج سمارت 2019

شاشة سامسونج 43 بوصة، بخاصية فل اتش إل أي دي، باللون الأسود، متوفرة بسعر 7.460. جنيه مصري.

شاشة سامسونج 49 بوصة، بخاصية فل اتش دي ليد، مع ريسيفر مدمج، متوفرة بسعر 7.300 جنيه مصري.

شاشة سامسونج 65 بوصة، كيو إل أي دي الترا، اتش دي ذكي منحني، متوفرة بسعر 65.499جنيه مصري.

شاشة سامسونج 75 بوصة، كيو أل أي دي، متاحة باللون الأسود، متوفرة بسعر 54.449 جنيه مصري.

شاشة سامسونج 32 بوصة سيريس 4 اتش دي فلات ذكي بسعر 4.199. جنيها.

شاشة سامسونج 32 بوصة اتش دي إل أي دي بسعر 4.900 جنيها.

شاشة سامسونج 43 بوصة، فلات التر اتش دي 4k سمارت ال أي دي، متوفرة بسعر 8.899 جنيه مصري.

شاشة سامسونج 32 بوصة، من سمارات ال أي دي، متوفرة بسعر 4.750. جنيه مصري.

شاشة منحنية من سامسونج بحجم 27 بوصة، بسعر 4.639 جنيه مصري.

شاشة سامسونج منحنية الحواف بحجم 32 بوصة، بسعر 5.309 جنيه مصري.

شاشة من سامسونج منحنية الحواف حجم 24 بوصة بتقنية ليد، بسعر 2.899 جنيه مصري.

خصومات سامسونج لعام 2019