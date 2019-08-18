أسعار سيارات نيسان في مصر 2019 (صني – كاشكاي – جوك – سنترا – تيدا)

نوضح لكم بالأرقام اسعار سيارات نيسان في مصر 2019 بمختلف الأنواع (نيسان صني – نيسان قشقاي – نيسان جوك – نيسان سنترا – نيسان تيدا) وذلك لمحبي السيارات، وخاصة بعد خفض اسعار السيارات الأوروبية في مصر، حيث تمثل أسعار السيارات في مصر اهتمامات كبيرة لمختلف المستهلكين والتجار، وتتنوع أذواق العملاء في مصر بمختلف الطبقات، حيث انه توجد سيارات اقل من 50 ألف جنيه ويمكنها أن تؤدي الغرض ذاته، وسوف نوضح لكم احدث اسعار نيسان وخاصة بعد حملة خليها تصدي التي أثارت جدلاً كبيراً في دعوتها لمقاطعة شراء السيارات حتى يتم بيعها بالسعر العادل والتي حققت نجاحاً كبيراً واليكم بيان سعر نيسان بأنواعها.
أسعار نيسان صني 2019
|طراز السيارة
|السعر بالجنيه
|نيسان صني 2019 1.5L S
|170,000
|نيسان صني 2019 1.5L SV
|179,000
|نيسان صني 2019 1.5L SV Comfort
|179,000
|نيسان صني 2019 1.5 SL
|190,000
أسعار نيسان كاشكاي 2019
|طراز السيارة
|السعر بالجنيه
|نيسان قاشقي 2019 Standard
|320,000
|نيسان قاشقاي 2019 Top
|340,000
|نيسان كاشكاي 2019 Sport
|360,000
أسعار نيسان جوك 2019
|طراز السيارة
|السعر بالجنيه
|نيسان جوك 2019 1.6L SL
|163,500
|نيسان جوك 2019 1.6L SL Full Option
|163,500
|نيسان جوك 2019 1.6L S
|181,000
|نيسان جوك 2019 1.6L S Full Option
|181,000
أسعار نيسان سنترا 2019
|طراز السيارة
|السعر بالجنيه
|نيسان سنترا 2019 1.6L S
|220,000
أسعار نيسان تيدا 2019
|طراز السيارة
|السعر بالجنيه
|نيسان تيدا 2019 1.8L SV
|140,610
كما يمكنكم معرفة قائمة السيارات الأوروبية التي حصلت على الإعفاء الجمركي بعد قرار تطبيق “زيرو جمارك” في مطلع العام الجاري، ويمكنكم متابعة اسعار السيارات في مصر للتعرف على السيارة المثالية التي ترعبون باقتنائها.
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