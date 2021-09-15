أسعار حلاوة المولد 2021 من الفرجاني ماركت

من مظاهر الاحتفال المميزة للمصريين خلال الاحتفالات بمولد النبي هو حلاوة المولد التي تتواجد في معظم محلات الحلويات سواء السلاسل أو المحلات الصغيرة مع وجود الكثير من ممن يفترشون الشوارع بعرض بضائعم بطريقة مميزة وملفتة بالإضافة إلى سلال ومحلات الماركت.

يحتفل المصريون هذا العام بالمولد النبوي الشريف في 18 أكتوبر 2021 وقد بدأت محلات الحلويات في بدء عرض أسعار منتجاتهم من حلويات المولد المختلفة, واليكم اسعار الحلويات في الفرجاني ماركت .

علبة لوكس بسعر 36.5 جنيه

1 ميني حمص

1 ميني سمسم

1 ميني فول

1 ملبن سادة

1 ملبن جيلي

1 فول سكينة

1 سمسم سكينة

1 حمص سكينة

1 دومية فول

1 قشطة سادة

1 لتوتا فروتا

1 شطرنج

1 نوجا فول

علبة إقتصادية مميزة بسعر 49 جنيه

1 ميني حمص

1 ميني سمسم

1 ميني فول

1 ملبن سادة

1 ملبن جيلي

1 فول سكينة

1 سمسم سكينة

1 حمص سكينة

1 ملبن رش انواع

1 جوز هند سادة

1 دومية فول

1 حمام 50 جرام

1 لديدة 50 جرام

1 فخ فول / زبيب

1 بورمة دومية

2 شطرنج

علبة سوبر ستار بسعر 80 جنيه