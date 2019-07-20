أسعار جرام الذهب اليوم وصعود مرتفع في أسعاره

ارتفعت أسعار الذهب وقفزت مره اخري في السوق المحلي خلال التعاملات الأسبوعية بينما ارتفع وقفز سعر الجرام الواحد 16جنيها بالمقارنة مع أسعار الجمعة الماضية والأسبوع الماضي، وقال السكرتير العام لشعبه الذهب (نادي نجيب) المسئول عن غرفه القاهرة التجارية بأن سعر جرام الذهب زاد سعره 664 جنيه اليوم مقابل 648 جنيها خلال التعاملات بالأسبوع الماضي والجمعة الماضية .

الذهب يواصل الصعود المستمر وقفزه خلال الأسبوع

بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلي 569جنيها مصريا وسعر جرام الذهب لعيار 24 صعد إلي 795 جنيها وأيضاً وصل سعر الجنيه الذهب إلي 5312 جنيها اليوم، وبالنسبة لأسعار الذهب عالميا فقد تجاوزت اليوم المستوي 1450 دولار وهذه للمره الأولي منذ شهر مايو 2013 ، وذلك حدث بعد التعليقات الكبيرة لمسئول كبير في المجلس الاحتياطي الاتحادي وذلك في (البنك المركزي الأمريكي ) وأكدت التوقعات مشدده علي أن تقوم بخفض أسعار الفايده وذلك الذهب الأصفر تلقي الدعم من أي توترات جديده في الشرق الأوسط .

أما بالنسبة لتعاملات الذهب للأوقية (الأونصه) فيبلغ لذهب في معاملاته الفورية 1452.60دولار للأونصه وذلك يعتبر الذهب في أعلي المستويات له منذ مايو عام 2013 ، فما زال الذهب منذ ذلك اليوم يواصل السعود تدريجيا إلى أن قفز بهذا السعر مره اخري فالجرام الواحد للذهب يقفز 16 جنيه مره اخري وهذا لعيار الذهب 21 ويزداد ارتفاعه في السوق المحلي هذا الأسبوع مقارنه بالأسبوع الماضي 16 جنيه للجرام الواحد مقارنه بالأسبوع الماضي .