أسعار ثلاجات كريازي kiriazi في مصر 2019 أحدث الموديلات والأحجام

أسعار ثلاجات كريازي kiriazi, هي ماركة لها اسم عريق في الأسواق المصرية، حيث أنها استطاعت في فترة قليلة جذب ثقة العملاء، هذا بفضل الجودة والتصميم المميز، بالإضافة إلى السعر الذي يناسب فئة كبيرة من المستهلكين، ومع انتشار العديد من شركات التصنيع أصبحت كل شركة تعمل على جذب العملاء بطريقتها الخاصة مما يساعد على توفير الكثير من المنتجات بمواصفات وجودة متنوعة، وفيما يلي نتعرف على أهم ما يميز ثلاجات كريازي عن غيرها من الثلاجات الأخرى وكذلك أسعارها الجديدة لعام 2019.

مميزات ثلاجات كريازي.

وفرت الشركة ثلاجة كريازي بخيارات متعددة من الأحجام لكل يناسب كافة الاحتياجات منها “10 قدم، 12، 14، 16، 18، 20، 25، 27 قدم” وبذلك يمكن لكل شخص اختيار الحجم الملائم له, كما أنها تحتوي على الكثير من الألوان الجذابة التي تناسب كافة الأذواق منها “الذهبي، الفضي، الأبيض، الأسود، البني، سيلفر، الفسدقي”.

الثلاجة مصنعّة من الصاج المعالج كيمائياً ضد الصدأ.

مزودة بتقنية نوفروست والتي تمنع من تكتل الثلج داخل الثلاجة.

تحتوي على أرفف كبيرة للتخزين، مع وجود أماكن تخزين لمنتجات أخرى مثل الزبدة والبيض.

الأرفف مصنوعة من مواد كريستالية ضد الكسر، شديدة التحمل.

تحتوي على شاشة ديچيتال، مع تزويدها بإضاءة ليد داخل الثلاجة.

حصلت على قوالب خاصة بالثلج، مع رف خاص بالزجاجات الكبيرة.

تحتوي على جهاز تنبه، يعمل أتوماتيكياً عند ترك باب الثلاجة مفتوح لأكثر من دقيقتين للحفاظ على الثلاجة.

تم تزويدها بفلاتر من الكربون وظيفتها هي إزالة الروائح الكريهة الموجودة داخل الثلاجة.

لها القدرة على توفير استهلاك الكهرباء.

من مميزات الثلاجة أنه يمكن التحكم بارتفاع أرفف الثلاجة بكل سهولة.

تتضمن عزل سميك للثلاجة لكي تحافظ على درجة البرودة بشكل سليم, كما يمكنكم معرفة أسعار ثلاجات وايت ويل White Whale في مصر 2019 جميع الأحجام والموديلات

أسعار ثلاجات كريازي kiriazi.

سعر ثلاجة كريازى KH 336 LN 14 قدم بـ 8430 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى E280 10 قدم بـ 7200 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى K 325/2 12 قدم بـ 7300 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى K 325/1 12 قدم بـ 7370 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى 2 باب KH N540 L 20 قدم بـ 10100 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى K 315/2 11 قدم بـ 6896 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى E520 NV/2 Turbo 18 قدم بـ 8680 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى نوفورست E570 NV/2 Turbo 20 قدم بـ 8800 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى K350/1 14 قدم بـ 7640 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى E335 N/3W 14 قدم بـ 8350 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى E470 NV/2S Turbo 16 قدم بـ 9554 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى 2 درج KH N690 L Digital 25 قدم بـ 10500 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى 2 درج KH N625 L Digital 23 قدم بـ 10300 جنيه.

سعر ثلاجة كريازى K 320/1 12 قدم بـ 8370 جنيه.

أسعار ثلاجات كريازي 12,14,16 قدم.

ثلاجة كريازي 12 قدم باب واحد تتسع حتى 325 لتر وتتوافر باللون البيج ويمكنكم شرائها بسعر 4000 جنية.

ثلاجة كريازي 12 قدم 2 باب تتسع حتى 320 لتر باللون الأبيض ويمكنكم شرائها بسعر 4650 جنية.

ثلاجة كريازي 14 قدم 2 باب تتسع حتى 350 لتر وتحتوي الثلاجة على أرفف مصنوعة من الكريستال الغير قابل للكسر وتتوافر باللون الفضي ويمكنكم شرائها بسعر 5400 جنية.

ثلاجة كريازي 14 قدم 2 باب تتسع حتى 335 لتر خاصية النوفروست وتتوافر باللون الفضي ويمكنكم شرائها بسعر 6860 جنية.

ثلاجة كريازي 16 قدم 2 باب موديل kh339ln تتسع 399 لتر وتتميز بخاصية النوفروست بسعر 10500 جنية.

ثلاجة كريازي 16 قد 2 باب موديل e470nv/2 تتسع حتى 450 لتر وتتميز بخاصية النوفروست وتتوافر باللون الفضي ويمكنكم شرائها بسعر 8200 جنية.

أسعار ثلاجات كريازي 18,20 قدم