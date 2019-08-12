أسعار ثلاجات شارب 2019 في وأهم المميزات لجميع الموديلات والأحجام

أسعار ثلاجات شارب, ثلاجة شارب هي من أفضل أنواع الثلاجات في مصر والوطن العربي، لما لها من مميزات متعددة، حيث أنها توفر الراحة لكل عملائها، بالإضافة إلى أنها تناسب جميع الأذواق لما تتمتع به من ألوان جذابة وتصميم أنيق، حيث تضيف لمسة جمالية في أي مكان توضع به تلك الثلاجة استطاعت ثلاجات شارب أن تنال مكانة كبيرة بين فئة كبيرة من المنافسين، وأصبحت من الماركات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وفيما يلي نتعرف على أهم مواصفات ثلاجات شارب وكذلك أسعارها الجديدة.

أسعار ثلاجات شارب.

ثلاجات شارب تتميز بتقنية النوفروست وهي تعمل على منع تكون الثلج داخل الفريزر مع الحفاظ على الطعام.

متوفرة بأحجام متعددة لكي تناسب جميع فئات المستهلكين.

ثلاجات شارب تحتوي على 2 باب، ويتوفر منها 4 باب.

بالإضافة إلى احتوائها على مقابض علوية، عجلات خلفية.

ثلاجات شارب تعمل بكفاءة عالية، توفر أداء قوي، مع توفير للكهرباء.

تحتوي على أرفف زجاجية شديدة التحمل، إضاءة بالتقنية الحديثة ليد.

بالإضافة إلى وجود شاشة ديچيتال تعمل باللمس، حيث أنه يمكن التحكم من خلالها في درجة تبريد الثلاجة بسهولة.

الثلاجة مزودة بتكنولوجيا الهايبرد والتي تجعل الأطعمة بنضارة وطازجة، ويرجع السبب في هذا هو توزيع الهواء البارد بجميع زوايا الثلاجة.

مميزات ثلاجات شارب.

متوفرة أيضاً بـ عدد 2 أدراج للخضار، تم صنعهم من البلاستيك الشفاف، سهل التنظيف.

تتميز بأنها متاحة بخيارات متعددة من الألوان منها ” اللون الأبيض، الأسود، الفضي، شامبين”.

كما أن للباب الزجاجي له عدة ألوان منها ” أحمر، اسود، سلفر”.

ثلاجة شارب العادية تحتوي على فلتر “نانو” والذي يعمل على منع اختلاط روائح الأطعمة، مع قتل البكتيريا وامتصاص الروائح الكريهة، مما تعمل على توفير الطعام طازجاً لأطول فترة ممكنة.

كذلك ثلاجة شارب الديچيتال مزودة بخاصية تسمى “البلازما كلاستر” وهي تحافظ على الهواء نقي داخل الثلاجة، مع منع تكون العفن وإزالة الروائح الكريهة, كما يمكنكم معرفة أسعار ثلاجات الكتروستار 2019 في مصر جميع الموديلات والأحجام والمواصفات

ما يميز ثلاجة شارب هو احتوائها على جهاز إنذار يعمل بشكل تلقائي عند ترك الباب مفتوح لمدة دقيقة.

كذلك تتميز بالهدوء حيث أنها لا تصدر أي أصوات مزعجة، بالإضافة إلى أنها تعمل بنظام الفصل التلقائي أثناء فتح باب الثلاجة او الفريزر.

أسعار ثلاجات شارب 14 قدم و16 قدم و18 قدم.

سعر ثلاجة شارب 450 لتر 2 باب ديجيتال نوفروست مزودة بالبلازما كلاستر لون أسود تأتى بسعر 8545 جنيه

سعر ثلاجة شارب 384 لتر 2 باب لون أسود ديجيتال نوفروست مزودة بالبلازما كلاستر بسعر 7065 جنيه

سعر ثلاجة شارب انفرتر 642 لتر 2 باب زجاجي سيلفر مزودة بالبلازما كلاستر بسعر 25589 جنيه

سعر ثلاجة شارب 599 لتر انفرتر 2 باب زجاجي سيلفر مزودة بخاصية البلازما كلاستر بسعر 24519 جنيه

سعر ثلاجة شارب 340 لتر نوفروست 2باب لون شامبين مزودة بفلتر بسعر 6490 جنيه

سعرثلاجة شارب 450 لتر 2 باب ديجيتال نوفروست مزودة بالبلازما كلاستر لون أبيض بسعر 8425 جنيه

سعر ثلاجة شارب 384 لتر 2 باب لون استانلس ديجيتال نوفروست & بلازما كلاستر بسعر 7055 جنيه

سعر ثلاجة شارب 642 لتر انفرتر 2 باب مزودة بخاصية البلازما كلاستر لون سيلفر بسعر 22455 جنيه

سعر ثلاجة شارب 600 لتر 4 باب زجاج ديجيتال بلازما كلاستر لون أسود نوفروست بسعر 49199 جنيه

سعر ثلاجة شارب 605 لتر 4 باب إستانلس لون أسود ديجيتال نوفروست بسعر 42499 جنيه.

أسعار ثلاجات شارب 4 باب و 2باب فى شركة العربى.