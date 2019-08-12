أسعار ثلاجات توشيبا في مصر 2019 ومميزات جميع الأحجام والمواصفات

أسعار ثلاجات توشيبا, في وسط غلاء الأسعار في الأسواق يلجأ الأفراد المقبلين على الزواج في اختيار الأجهزة بناءً على السعر وليس الجودة، وهذا تفكير خاطئ، لأن ما سيتم توفيره اليوم في المستقبل لن يفيده، لابد من اختيار الجهاز بعناية ويكون ذو جودة عالية لكي يتحمل الإستخدام المستمر ولعل من أهم الأجهزة المنزلية هو الثلاجة, تعتبر ثلاجة توشيبا من أهم وأفضل الماركات التي لاقت رواجاً كبيراً بين الأفراد ولها تاريخ عريق في السوق المصري، لذلك ننصح بشراء ثلاجات توشيبا لضمان جودتها وخدمات الصيانة بعد البيع المتوفرة في جميع الأنحاء.

أسعار ثلاجات توشيبا.

الجدير بالذكر هو أن أسعار ثلاجات توشيبا لم يطرأ عليها تغيرات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ويرجع السبب في هذا هو استقرار سعر الدولار مما ساعد على ثبات سعر الثلاجات بصفة عامة في مصر، لكن من المحتمل أن ترتفع الأسعار في النصف الثاني, لا تسطيع أي أسرة الإستغناء عن الثلاجة في المنزل في أي وقت خاصة سيدة المنزل، نظراً لأهميتها الكبيرة من أجل الحفاظ على الغذاء بشكل عام، وجميع الأشياء التي يجب أن تحفظ في مكان بارد, أو درجات حرارة منخفضة.

مميزات ثلاجات توشيبا.

تمتلك ثلاجات توشيبا مواصفات ومميزات عديدة تناسب الجميع, فهي لا تصدر صوت مزعج وتعمل بهدوء بجانب إنها لا يوجد بها مشاكل ولا عيوب في التصنيع وتعمل بكفائة وجودة عالية , وتوفر شركة توشيبا عدة ألوان للثلاجة منها, “اللون الذهبي واللون الأبيض واللون الأسود واللون الفضي والإستانليس ستيل”, كما تتميز بتوفير خصائص كثيرة مثل تكنولوجيا الإنفرتر التي تقوم بالحصول على درجة التبريد المطلوبة بدون عمل الموتور وفي كامل طاقتها, مما يوفر من استهلاك الكهرباء ويتم الحفاظ على الأطمعة لفترات طويلة ويصبح العمر الافتراضي الخاص بالموتور أطول, كما بها تكنولوجيا الهايبيرد التي تعمل على منع اختلاط روائح الأطعمة المختلفة وتعمل على ازالة الروائح الكريهة وعدم تكون البكتيريا الضارة بالطعام, كما يمكنكم معرفة أسعار الثلاجات في مصر 2019 لجميع الماركات (توشيبا ,شارب,سامسونج,ال جى, كريازي, الكتروستار)

أنواع وموديلات ثلاجة توشيبا المختلفة.

ثلاجات توشيبا 1 باب

ثلاجات توشيبا 2 باب

ثلاجات توشيبا 3 باب

ثلاجات توشيبا 4 باب

ثلاجات توشيبا باللون الأبيض والأسود والرمادي

ثلاجات توشيبا باللون الذهبي والفضي و إستاتلس ستيل

ثلاجات توشيبا نو فروست

ثلاجات توشيبا نو فروست بلازما.

أسعار ثلاجة توشيبا 2 باب 25 قدم .

نوع الثلاجة السعة النظام اللون السعر بالجنيهالمصري توشيبا 2 باب 25 قدم نو فروست انفرتر أبيض 24,600 توشيبا 2 باب زجاج 25 قدم نو فروست أسود 20,699 توشيبا 2 باب استانلس ستيل 25 قدم نو فروست استانلس ستيل 20,799 توشيبا 2 باب 25 قدم نو فروست فضي 20,399 توشيبا 2 باب استانلس ستيل 23 قدم نو فروست استانلس ستيل 19,299

أسعار ثلاجة توشيبا 2 باب 18 قدم.

ومن أهم النصائح للحفاظ على الثلاجة, يجب اختيار الحجم المناسب للمكان الذي سيوضع به الثلاجة ومراعاة وجود مسافة بين الحائط والثلاجة.

نوع الثلاجة السعة النظام اللون السعر باجنيه المصري توشيبا 2 باب ستانلس ستيل 18 قدم نو فروست ستانلس ستيل 7,448 توشيبا 2 باب 18 قدم نو فروست ذهبي 7,398 توشيبا 2 باب 18 قدم نو فروست فضي 7,3448

أسعار ثلاجة توشيبا 3 باب 16 قدم.

نوع الثلاجة السعة النظام اللون السعر بالجنيه المصري توشيبا 3 باب زجاج 16 قدم نو فروست انفرتر زجاج أبيض 11,890 توشيبا 3 باب 16 قدم نو فروست فضي 6,244 توشيبا 3 باب 16 قدم نو فروست ذهبي 6,235 توشيبا 3 باب 16 قدم نو فروست أبيض 6,223

أسعار ثلاجات توشيبا 2 بابا 14 قدم.

نوع الثلاجة السعة النظام اللون السعر بالجنيه المصري توشيبا 2 باب 14 قدم نو فروست فضي 5,964 توشيبا 2 باب 14 قدم نو فروست ذهبي 5,996 توشيبا 2 باب 14 قدم نو فروست أبيض 5,944

أسعار ثلاجات توشيبا 2 باب 13 قدم.

نوع الثلاجة السعة نوع الثلاجة السعة السعر بالجنيه المصري توشيبا 2 باب 13 قدم نو فروست فضي 5,535 توشيبا 2 باب 13 قدم نو فروست ذهبي 5,504 توشيبا 2 باب 13 قدم نو فروست أبيض 5,395

أسعار ثلاجة توشيبا 2, 3 باب 12 قدم.

نوع الثلاجة السعة النظام اللون السعر بالجنيه المصري توشيبا 2 باب 12 قدم نو فروست فضي 5,065 توشيبا 2 باب 12 قدم نو فروست أبيض 5,045 توشيبا 3 باب 12 قدم نو فروست فضي 4,800 توشيبا 3 باب 12 قدم نو فروست أبيض 4,790 توشيبا 3 باب 12 قدم نو فروست ذهبي 4,785

أسعار ثلاجة توشيبا 11 قدم.