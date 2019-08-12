أسعار ثلاجات ال جي lg في مصر 2019 كل الموديلات والمواصفات والأحجام

أسعار ثلاجات ال جي lg في مصر, العديد من الأشخاص يصيبهم الحيرة والقلق عند اتخاذ قرار شراء الثلاجة، ويرجع السبب في هذا الى انتشار أنواع كثيرة من الثلاجات والتي تختلف جودتها، مميزاتها والإمكانيات الخاصة بها، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على المستهلكين، لكن اسم شركة ال جي هو اسم معروف منذ زمن قديم وله شهرة واسعة، أسعار ثلاجات ال جي lg تناسب الجميع ونالت منتجات هذه الشركة على اعجاب الكثير من الأشخاص، نظراً لانها تقدم أجهزة ذات جودة وامكانيات عالية، بالإضافة إلى السعر المناسب لدى فئة كبيرة من الناس، لذلك سنتناول ما هي أسعار ثلاجات ال جي بكل الأحجام 14 قدم و 16 قدم و 21 قدم و23 قدم و 24 قدم و 25 قدم و 27 قدم و29 قدم و 34 قدم.

أسعار ثلاجات ال جي lg في مصر.

تحتل ثلاجات ال جي مكانة كبيرة في الأسواق المصرية لما تحمله من صفات ومميزات عديدة حيث تقدم شركة ال جي مجموعة متنوعة من الموديلات والألوان تناسب كافة الأحتياحات والأذواق بالإضافة الى أسعارها المتنوعة لكل تصل الى الجميع, تعمل ثلاجة ال جي بكفائة عالية الجودة والأداء بجانب أنها موفرة من استهلاك الكهرباء, وتم تصميمها بمنظر جمالي وحديث, بالإضافة أيضا الى الأحجام المختلفة ذات المساحات الكبيرة التي تمكنك من تخزين المزيد من المأكولات والأطعمة وتناسب جميع احتياجات المنزل.

مميزات ثلاجات ال جي lg

تعمل ثلاجات إل جي بالتكنولوجية الرقمية مما يساعد في ضبط حرارة الثلاجة والتحكم في درجة التبريد بسهولة.

توفر ثلاجات إل جي خاصية هامة وهي التبريد السريع للأطعمة والمشروبات الساخنة.

تتوافر ثلاجات إل جي بتقنية led, كما يمكنكم معرفة أسعار ثلاجات سامسونج 2019 في مصر جميع الأحجام والمواصفات

تتميز ثلاجات إل جي بتصاميمها المميزة وأشكالها المبهرة التي تتلائم مع كافة الديكورات العصرية والكلاسيكية.

نظام تبريد سريع عند وضع المأكولات والمشروبات داخل الثلاجة.

أدراج للحفاظ على الأطعمة والمأكولات كاللحوم والأسماك, لتتمتع بطعام طازج لفترات طويلة

يتوفر بالثلاجة فلتر الهواء النقي المضاد للبكتيريا الضارة والمانع للروائح الكريهة.

أسعار ثلاجات ال جي 14, 20 , 21 قدم.

ثلاجة ال جي 14 قدم، نوفروست، سعة 333 لتر، لون فضي، سعر 10.695 جنيه.

ثلاجة 14 قدم، نوفروست، سعة 333 لتر، ارفف زجاج قوية، لون سيلفر، تأتي بسعر 10.590 جنيه مصري.

ثلاجة 20 قدم نوفروست، سعة 437 لتر، لون سيلفر مقبض خارجي، تأتي بسعر 14.100 جنيه مصري.

ثلاجة ال جي 20 قدم، نوفروست، سعة 437 لتر، مزودة بأرفف ضد الكسر، اللون فضي، سعرها 14.890 جنيه.

ثلاجة 21 قدم، نوفروست، سعة 471 لتر، اللون سيلفر، مزودة بأرفف ضد الكسر، بسعر 16.400 جنيه.

ثلاجة 21 قدم نوفروست ديجيتال، مزودة بـ باب داخل باب، لها شاشة لمس خارجية، سعرها 18.595 جنيه مصري.

ثلاجة 21 قدم، نوفروست، سعة 478 لتر، ديجيتال، اللون بلاتينيوم، سلفر، بسعر 18.295 جنيه.

أسعار ثلاجات ال جي 23 قدم.

ثلاجة ال جي 23 قدم، ديجيتال، سعة 547 لتر، اللون فضي، بسعر 23.560 جنيه.

ثلاجة 21 قدم، سعة 547، باب داخل باب، اللون فضي تأتي إلى السوق المصري بسعر 22.600 جنيه.

ثلاجة 23 قدم نوفروست، سعة 547، مزودة بشاشة باللمس ليد، اللون فضي، تأتي بسعر 20.800 جنيه.

ثلاجة ال جي 23 قدم نوفروست، تعمل بنظام التبريد ثلاثي الابعاد، بلون اسود، سعرها 20.990 جنيه.

ثلاجة ال جي 24 قدم نوفروست سعة 687 لتر، مزودة بشاشة لمس، ستانلس ستيل، سعر 38.500 جنيه مصري.

ثلاجة 24 قدم، نوفروست سعة 665 لتر، باب داخل باب، مزودة بـ صانع الثلجة، الحنفية، ستانلس ستيل، شاشة LED، سعر 44.500 جنيه.

أسعار ثلاجات ال جي 31,29,16,قدم 515 لتر ال جي توينز.