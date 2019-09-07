أسعار تركيب عدادات الكهرباء الذكية الجديدة للشقق والمحلات التجارية ” العدادات الذكية “ِ







قامت وزارة الكهرباء بطرح أعداد هائلة من العدادات الذكية أو العدادات الجديدة كما يطلق عليها وذلك بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي المنتشرة في الفترة السابقة والحد من الأسعار المبالغ فيها لفواتير الكهرباء؛ لذا نقدم لكم معلومات شاملة عن أسعار تركيب عدادات الكهرباء الذكية أو العدادات الكودية الجديدة.







عداد الكهرباء الجديد العدادات الذكية

في تصريح سابق لوزارة الكهرباء أنه قد تم الانتهاء من تركيب حوالي 6.9 مليون عداد ذكي جديد حتى نهاية العام الماضي موضحة إلى إنها تتابع عمليات شحن الكروت بدون مشاكل أو سقوط متكرر في الشبكة وقد أوضحت أن المشتركين بنظام العدادات الكودية أو مسبقة الدفع يمكنهم الدفع عن طريق عدة طرق منها التوجه المباشر لمنطقة الشحن أو من أحد منافذ فوري أو الدفع الأون لاين من الحسابات البنكية.







شروط تركيب عداد الكهرباء الذكي

قالت وزارة الكهرباء أن هناك عدة شروط حتي يتم الموافقة على تركيب العدادات الكودية الجديدة للمنازل القديمة أو العمائر الحديثة وهي:_







الطلاء الخارجي للمنزل يجب أن يكون مطلي (أي يمنع البيوت الطوب والتي لم يتم اكتمال الشكل الخارجي من طلاء للواجه).

ترخيص المبنى ويقدم إلى الحي التابع العقار محل التركيب.

دفع رسوم المقايسة التي تسبق تركيب العدادات.

في حالة كان العقار أكبر من 200 متر يجب أن يخصص غرفة للعدادات.

.مميزات العدادات الذكية الجديدة







تتميز العدادات الذكية الجديدة بالعديد من المميزات والتي تجعل من تغير العدادات القديمة أمر يستفاد منه المواطن والشركة في آن واحد ون المميزات فهي كتالي:-

تسجيل الاستهلاك الفعلي دون زيادة أو نقصان.

الدقة في قراءة الاستهلاك الفعلي.

تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

التقيد بشحن محدد مما يساهم في الحد من الاستهلاك الشهري للمواطن.

نهاية للقراءات البشرية الخاطئة.

شرائح استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية

يحاسب المواطن بنفس أسعار الشرائح في العدادات العادية ودون أي تغير.

أسعار تركيب العدادات الذكية للشقق

يبلغ سعر تركيب العداد الذكي المنزلي 700 جنيه عداد واحد فاز.

يبلغ سعر تركيب العداد الذكي 3 فاز 1000 جنيه.

أسعار تركيب العداد الذكي للمحلات التجارية

وفق آخر تحديث فإن العداد للمحل التجاري واحد فاز 1200 جنيه.

سعر تركيب العداد الذكي للمحال التجاري 3 فاز 1700 جنيه.