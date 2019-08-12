أسعار بوتاجازات توشيبا Toshiba في مصر 2019 مسطح وأفران بلت ان

أسعار بوتاجازات توشيبا Toshiba في مصر, تحرص العديد من الشركات على إبراز أفضل ما لديها من منتجات، لكي تجذب ثقة العملاء، ومن أعرق الشركات في مجال الأجهزة المنزلية هي شركة توشيبا، والتي حرصت على إصدار أفضل ما لديها من منتجات بتصميم مناسب، وكذلك بسعر يناسب أكبر فئة من المستهلكين، ولعل من أهم المنتجات التي يبحث عنها الأشخاص هو البوتاجاز والذي تم تطويره مع مرور العصر ودخول التكنولوجيا.

أسعار بوتاجازات توشيبا.

اعتمدت شركة توشيبا في إنتاج البوتاجازات على أحدث وسائل التكنولوجيا, كما أنها استخدمت في إنتاجها على مواد بجودة عالية، فضلاً عن الألوان المتعددة لكي تناسب جميع الأذواق, أصدرت توشيبا بوتاجازات بأحجام متعددة لكي تلائم كافة الاحتياجات, كما أنها تحتوي على خاصية الأمان الكامل، وبالتالي فهي تضمن الحماية لكلاً من الأطفال والأسرة بأكملها, مع ضمان انطفاء اللهب، توقف تدفق الغاز، بمجرد انطفاء الشعلة, تتعدد عدد الشعلات لكي تناسب جميع الأفراد، مع توافر خاصية الإشعال الذاتي للفرن, تحتوي معظم الأنواع على مؤقت للتحكم في وقت التشغيل، وعند انتهاء الوقت الذي تم تحديده يصدر صوت تنبيهي للمستخدم.

مميزات بوتاجازات توشيبا.

بوتاجاز يتميز بسهولة استخدامه، وكذلك تنظيفه فهو مصنوع من اجود أنواع الاستانلس ستيل، لذلك اعتمدت الشركة في اختيارها هذا النوع أن يكون أكثر صلابة وقوة.

له الكثير من التصميمات والأشكال المميزة، حتى يناسب أي مطبخ ويضفي لمسة جمالية على المكان.

الفرن يحتوي على شواية تعمل كهربائياً، مع توافر مروحة لتوزيع درجة الحرارة والحصول على الطعام الناضج بشكل سوي.

يحتوي فرن البوتاجاز على اضاءة لكي يتمكن الشخص من رؤية ما بداخله دون داعي لفتح الباب.

الزجاج الأمامي للفرن يتميز بالقوة والصلابة وتم اختياره بعناية فائقة لكي يتحمل شدة الحرارة, كما يمكنكم أيضا معرفة أسعار غسالات سامسونج Samsung في مصر 2019 جميع الأنواع والأحجام

قائمة أسعار بوتاجاز توشيبا لاجيرمانيا 2019.

سعر بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة 1غاز 90×60 بـ 7950 جنيه.

سعر بوتاجاز توشيبا لاجيرمانيا 5 شعلة مزود بشواية غاز 90×60 بـ 5245 جنيه.

سعر بوتاجاز توشيبا لاجيرمانيا 5 شعلة غاز 50×80 بـ 4780 جنيه.

سعر بوتاجاز توشيبا لاجيرمانيا 6 شعلة غاز 90×60 بـ 8540 جنيه.

سعر بوتاجاز توشيبا لاجيرمانيا 4 شعلة غاز 60×60 بـ 3970 جنيه.

سعر بوتاجاز توشيبا لاجيرمانيا 6 شعلة مزود بمروحتين غاز 90×60 بـ 7990 جنيه.

أسعار بوتجازات توشيبا مسطح بلت ان تورنيدو

سعر مسطح بوتاجاز تورنيدو 5 شعلة 90 سم يعمل بالغاز بحامل اوني ظهر وزجاج اسود مقوى ب 2500 جنيه.

سعر مسطح تورنيدو غاز 5 شعلة 90 سم استانليس ستيل ب4900 جنيه .

أسعار افران بلت ان تورنيدو

سعر فرن تورنيدو بلت ان يعمل بالغاز مقاس 60 استانليس استيل مزود بمروحة ب 4850 جنيه .

سعر فرن تورنيدو بلت ان يعمل بالكهرباء مقاس 60 سم استانليس استيل مزود بشواية ومروحة ب 5000 جنيه .

سعر فرن تورنيدو بلت ان غاز مقاس 60 مزود بخاصية كونفيكشن وبه شواية تعمل بالكهرباء ومروحة ب 5500 جنيه.

أسعار افران بلت ان هوفر