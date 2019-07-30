أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

يعتبر اليورو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي ، ومن الجدير بالذكر أن اليورو الأوروبي يأتي بعد الدولار الأمريكي كثاني أهم عملة يتم التعامل من خلالها على مستوى النظام النقدي الدولي ، كما يذكر أنه يتم القيام بالتحكم بالعملة الأوروبية من قبل البنك المركزي الأوروبي والذي يوجد داخل مقره في مدينة فرانكفورت بألمانيا.

كما تجدر الإشارة إلى كون اليورو يعد في الوقت الراهن العملة الرسمية التي يتم تداولها في أكثر من 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ عددهم الثماني والعشرون ، وليس ذلك فقط بل يعتبر اليورو هو العملة الرسمية التي يتم التعامل بها في أكثر من ست دول أخرى ولكن ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واليوم نقدم لك أدق أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية لليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019 ، من خلال موقع نجوم مصرية.

أسعار اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك العاملة بمصر

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.410 جنيه مصري

18.540 جنيه مصري

بنك كريدى أجريكول

18.400 جنيه مصري

18.545 جنيه مصري

البنك الأهلي اليوناني

18.399 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه مصري

18.506 جنيه مصري

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.388 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

بنك المشرق

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

المصرف المتحد

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

بنك التنمية الصناعية

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

بنك الإستثمار العربي AIB

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

بنك عودة

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

بنك الكويت الوطني NBK

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

البنك الأهلي المصري

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

بنك مصر

18.383 جنيه مصري

18.542 جنيه مصري

بنك بلوم

18.383 جنيه مصري

18.534 جنيه مصري

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.380 جنيه مصري

18.530 جنيه مصري

البنك المصري الخليجي

18.378 جنيه مصري

18.539 جنيه مصري

بنك قناة السويس

18.376 جنيه مصري

18.523 جنيه مصري

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.371 جنيه مصري

18.523 جنيه مصري

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.360 جنيه مصري

18.511 جنيه مصري

البنك المركزي المصري

18.359 جنيه مصري

18.509 جنيه مصري

بنك الإسكندرية

18.340 جنيه مصري

18.511 جنيه مصري

بنك التعمير والإسكان

18.331 جنيه مصري

18.662 جنيه مصري

بنك البركة

18.311 جنيه مصري

18.607 جنيه مصري

بنك مصر إيران التنمية

18.279 جنيه مصري

18.616 جنيه مصري