أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

يعتبر اليورو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي ، ومن الجدير بالذكر أن اليورو الأوروبي يأتي بعد الدولار الأمريكي كثاني أهم عملة يتم التعامل من خلالها على مستوى النظام النقدي الدولي ، كما يذكر أنه يتم القيام بالتحكم بالعملة الأوروبية من قبل البنك المركزي الأوروبي والذي يوجد داخل مقره في مدينة فرانكفورت بألمانيا.
كما تجدر الإشارة إلى كون اليورو يعد في الوقت الراهن العملة الرسمية التي يتم تداولها في أكثر من 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ عددهم الثماني والعشرون ، وليس ذلك فقط بل يعتبر اليورو هو العملة الرسمية التي يتم التعامل بها في أكثر من ست دول أخرى ولكن ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واليوم نقدم لك أدق أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية لليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019 ، من خلال موقع نجوم مصرية.
أسعار اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك العاملة بمصر
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.410 جنيه مصري
18.540 جنيه مصري
- بنك كريدى أجريكول
18.400 جنيه مصري
18.545 جنيه مصري
- البنك الأهلي اليوناني
18.399 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- المصرف العربي الدولي
18.390 جنيه مصري
18.506 جنيه مصري
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.388 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- بنك المشرق
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- المصرف المتحد
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- بنك التنمية الصناعية
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- بنك الإستثمار العربي AIB
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- بنك عودة
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- بنك الكويت الوطني NBK
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- البنك الأهلي المصري
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- بنك مصر
18.383 جنيه مصري
18.542 جنيه مصري
- بنك بلوم
18.383 جنيه مصري
18.534 جنيه مصري
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.380 جنيه مصري
18.530 جنيه مصري
- البنك المصري الخليجي
18.378 جنيه مصري
18.539 جنيه مصري
- بنك قناة السويس
18.376 جنيه مصري
18.523 جنيه مصري
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.371 جنيه مصري
18.523 جنيه مصري
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.360 جنيه مصري
18.511 جنيه مصري
- البنك المركزي المصري
18.359 جنيه مصري
18.509 جنيه مصري
- بنك الإسكندرية
18.340 جنيه مصري
18.511 جنيه مصري
- بنك التعمير والإسكان
18.331 جنيه مصري
18.662 جنيه مصري
- بنك البركة
18.311 جنيه مصري
18.607 جنيه مصري
- بنك مصر إيران التنمية
18.279 جنيه مصري
18.616 جنيه مصري
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