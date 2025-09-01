أسعار الوقود في المغرب تنخفض هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها لهذا السبب

انخفضت أسعار الوقود بالمغرب خلال الأسبوع الحالي بدعم من تراجع أسعار النفط الخام على المستوى العالمي، وبعد الانخفاض الأول قبل نحو أسبوعين من الآن، انخفضت أسعار بيع الوقود بالمحطات المختلفة بداية من اليوم الإثنين، الموافق 1 سبتمبر 2025، وسجل مستوى التراجع ما يلي:

انخفض سعر لتر البنزين بمقدار 16 سنتيما.

انخفض سعر لتر الغازوال بمقدار 30 سنتيما.

وفي أواخر يوليو الماضي، كشف مجلس المنافسة عن هوامش الربح الصافية التي تحققها شركات توزيع المحروقات لأول مرة، وأظهرت تحاليل المؤشر للأداء المالي أن معدل هامش الربح الصافي في سوق المحروقات قد بلغ بنهاية 2024 نسبة 2.9% في المتوسط، وهو ما يعادل 43 سنتيما في الغازوال، و 61 سنتيما في البنزين.

وتعكس الأرقام السابقة تفوقا كبيرا على الأرقام في الفترة 2022_2024، والذي كانت حدوده 1% أي 16 سنتيما للتر الغازوال، و 31 سنتيما للتر البنزين.

وفيما يلي الأسعار الخاصة بالغازوال والبنزين بعد الانخفاض الأخير وفقا لموقع “leo360” المغربي: