انخفاض جديد في أسعار النفط اليوم دون ال 90 دولار وسط ترقب المستثمرين للمحادثات النووية

أسعار النفط شهدت انخفاضاً اليوم خلال التعاملات الصباحية؛ حيث يترقب العديد من المستثمرين نتائج المحادثات النووية بين كلاً من الولايات المتحدة وإيران، ووسط انتظار التقرير الذي سيصدر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول توقعاتها قصيرة المدى لسوق الطاقة.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر استقراراً عند سعر 96.68 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر سعر دون ال 90 دولار عند 89.59 دولار للبرميل؛ حيث شهدت ارتفاعاً بالأمس مقداره 2 بالمائة.

انخفاض أسعار النفط

بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي مساء أمس نصاً نهاياً من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، تراجعت أسعار النفط وسط انتظار موافقة كلاً من الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالطلب في السوق.

لاحظنا حالة من التعافي بالأمس بعد وجود توقعات قوية عن ارتفاع واردات الصين من النفط، لكن انخفضت الأسعار اليوم بحوالي 1.5% إلى ما دون ال 90 دولار للخام الأمريكي، وذلك بعد أن أغلق عند 91 دولار مساء أمس.

وسط انتظار تقارير كلاً من أوبك ووكالة الطاقة الدولية حول التوقعات قصيرة المدى لسوق الطاقة يوم الخميس، ارتفع القياسي بحوالي 1.8% ليسجل حوالي 96.65 دولار للبرميل، وزاد خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات الأمس بحوالي 2 في المائة.

توقعات جولدمان ساكس

توقع جولدمان ساكس أن ينخفض خام برنت في الربع الثالث إلى حوالي 110 دولار للبرميل، و125 دولار في الربع الرابع، بعد أن كانت تقديراته السابقة عند 140 دولاراً للرميل للربع الثالث، و 130 دولاراً للربع الرابع.

يتوقع المحللين في بنك جولدمان ساكس أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع خلال 2023، بالرغم من حدوث عدد من الصدمات للسوق، لكن لا يزال العجز موجوداً في السوق، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف كثيرة حول دخول الاقتصاد في حالة من الركود.