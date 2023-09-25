أسعار النفط اليوم الإثنين وأسباب ارتفاع خام برنت في العالم بعد الحظر الروسي

جاء سعر النفط اليوم الإثنين ليتأثر بشكل كبير بعد الحظر الروسي، وارتفعت أسعار النفط اليوم بحكم الحظر الروسي المؤقت على صادرات الوقود والذي رفع سعر النفط بشكل كبير، وسيؤثر الأمر على مضاعفة الطلب على النفط وزيادة الأسعار العالمية.

أسعار النفط اليوم في السوق

سعر النفط اليوم

أسعار النفط اليوم في السوق

النفط السعر سعر برميل النفط 93.97 دولار للبرميل

كانت العقود الأجلة قد ارتفعت تسليم نوفمبر بنسبة 0.62% إلى 90.59 دولار للبرميل وفق أرقام منصة الطاقة المتخصصة.

أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا

كان محلل الأسواق قد أكد أن أسعار النفط قد بدأت في المدى الطبيعي وأكد أن السوق ظل يستوعب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، وعانى السوق من نقص الإمدادات وجاءت رسالة الفيدرالي الأمريكي لتؤكد أن سعر الفائدة سيواصل الإرتفاع لفترة أطول.

جاء سبب ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض منصات النفط العاملة بحوالي 507 الأسبوع الماضي، ويعد ذلك أدنى مستوى لها من فبراير 2022 رغم ارتفاع الأسعار بعدما جاء التقرير الأسبوعي ليؤكد ذلك.

كانت موسكو قد فرضت حظر مؤقت على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول وفرضت روسيا القرار من أجل تحقيق استقرار في السوق المحلية، وجاء بسبب ذلك مخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

يذكر أن روسيا تسهم في الإقتصاد العالمي بالنفط وتعد من أبرز المصدرين إلى أوروبا والدول المحيطة، خاصة وأن روسيا من الدول الكبرى ويبدو أن النفط يتأثر بشكل كبير، وقد تجتمع منظمة أوبك من أجل تحقيق الإستقرار في الأسعار بشكل كبير.