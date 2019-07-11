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أسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم في أسواق التداول العالمية السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم في أسواق التداول العالمية السبت 13-7-2019
أسعار النفط اليوم خام برنت

تعتبر العديد من الدول العربية مصدر الدخل الأساسي لها يعتمد على البترول، ولذلك يمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين فى تلك الدول، ولا يقتصر الأمر فقط على الدول المنتجة للنفط، لكن يمتد الاهتمام للدول المستورة لمنتجات البترول، حيث أن جميع عناصر الإنتاج يدخل ويؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أسعار النفط على المستوى العالمي، وقد شهدت أسعار سوق تداول النفط تفاوت شديد فى الأسعار مع بدايات عام 2014 وانخفض لحدود دنيا لم يصل لها من قبل قاربت من سعر 30 دولار للبرميل.

 

أسعار النفط اليوم مقابل الدولار

حافظ سعر برميل البترول هذا الشهر على متوسط أسعار يتجاوز 50 دولار، مع توقعات مستقبلية بالحفاظ على هذا السعر، مع توقعات بكسر سعر النفط حاجز 70 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة المقبلة، ونستعرض معكم جدول أسعار جميع أنواع النفط اليوم

نوع النفط القياسيالسعر مقابل الدولار الأمريكي
سعر نفط برنت66.72
سعر نفط أوبك66.10
سعر النفط السعودي الخفيف67.80
سعر النفط الجزائري65.69
سعر النفط الإمارتي67.29
سعر النفط الكويتي63.31
سعر النفط العماني66.49
سعر نفط إيراني ثقيل59.99
سعر نفط البصرة خفيف67.86
سعر النفط الأمريكي غرب تكساس60.21
سعر النفط الأمريكي لوزيانا خفيف65.28
سعر النفط الروسي63.05
سعر النفط النيجيري67.51
سعر سلة النفط المكسيكي62.32
سعر وحدة الغاز الطبيعي2.453

 

بداية عودة أسعار البترول إلى معدلها الطبيعي

كانت بداية العودة مرة أخرى لخام البترول بعد الانخفاض الكبير في السعر خلال عام 2014 إلى الارتفاع حين تم الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تمثل نحو 13 دولة من أكبر منتجي النفط فى العالم والعديد من المنتجين خارج المنظمة أبرزهم روسيا على تخفيض كمية النفط المعروضة فى السوق لضبط مستوى الأسعار، وما لبث السعر بعد هذا القرار إلا وعاود إلى الارتفاع مرة اخرى، وما زالت اسعار النفط مستقرة منذ مدة زمنية عند متوسط ما بين 60 إلى 70 دولار أمريكي.

أسعار البترول اليوم
سعر النفط اليوم مقابل الدولار

 

عوامل تؤثر على سعر النفط على المستوى الدولي

تتأثر أسعار البترول بعدة عوامل أبرزها كمية الطلب والكمية المعروضة فى السوق من قبل المنتجين، وكذلك كمية المخزون من النفط الخام الأمريكية، التي يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة الأمريكية بشكل دوري، كما تؤثر الكوارث الطبيعية وتعطل خطوط إمدادات البترول على مستوى الأسعار وخلال اليومين الماضين ارتفع سعر برميل النفط بشكل ملاحظ، ومع توقعات باستمرار ارتفاع السعر، وذلك نتيجة توقف الخط الذي يقوم بنقل البترول من منطقة بحر الشمال إلى مملكة بريطانيا، حيث قالت الشركة المشغلة للخط في بيان لها أنه قد تم اكتشاف تسريب فى خط نفط بحر الشمال يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2017، وأنه نتيجة لهذا الظرف القاهر فأنها تعلن عن وقف الإمدادات والعقود الآجلة، وهذا القرار سوف يؤدي بشكل مباشر إلى تأثر الكمية المعروضة من خام البترول وبالتالي زيادة الأسعار.

سعر النفط اليوم
حقل نفط بحري

 

أسعار البترول اليوم السبت

شهدت بورصة تداول خام النفط اليوم لأغلب الخامات القياسية انخفاض بشكل ملاحظ، حيث انخفض سعر خام البترول القياسي برنت، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بداية التداول بنسب متفاوتة، وسوف نستمر في متابعة آخر تحديثات أسعار البترول والغاز الطبيعي بشكل يومي إن شاء الله.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.