أسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم في أسواق التداول العالمية السبت 13-7-2019

تعتبر العديد من الدول العربية مصدر الدخل الأساسي لها يعتمد على البترول، ولذلك يمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين فى تلك الدول، ولا يقتصر الأمر فقط على الدول المنتجة للنفط، لكن يمتد الاهتمام للدول المستورة لمنتجات البترول، حيث أن جميع عناصر الإنتاج يدخل ويؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أسعار النفط على المستوى العالمي، وقد شهدت أسعار سوق تداول النفط تفاوت شديد فى الأسعار مع بدايات عام 2014 وانخفض لحدود دنيا لم يصل لها من قبل قاربت من سعر 30 دولار للبرميل.

أسعار النفط اليوم مقابل الدولار

حافظ سعر برميل البترول هذا الشهر على متوسط أسعار يتجاوز 50 دولار، مع توقعات مستقبلية بالحفاظ على هذا السعر، مع توقعات بكسر سعر النفط حاجز 70 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة المقبلة، ونستعرض معكم جدول أسعار جميع أنواع النفط اليوم

نوع النفط القياسي السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر نفط برنت 66.72 سعر نفط أوبك 66.10 سعر النفط السعودي الخفيف 67.80 سعر النفط الجزائري 65.69 سعر النفط الإمارتي 67.29 سعر النفط الكويتي 63.31 سعر النفط العماني 66.49 سعر نفط إيراني ثقيل 59.99 سعر نفط البصرة خفيف 67.86 سعر النفط الأمريكي غرب تكساس 60.21 سعر النفط الأمريكي لوزيانا خفيف 65.28 سعر النفط الروسي 63.05 سعر النفط النيجيري 67.51 سعر سلة النفط المكسيكي 62.32 سعر وحدة الغاز الطبيعي 2.453

بداية عودة أسعار البترول إلى معدلها الطبيعي

كانت بداية العودة مرة أخرى لخام البترول بعد الانخفاض الكبير في السعر خلال عام 2014 إلى الارتفاع حين تم الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تمثل نحو 13 دولة من أكبر منتجي النفط فى العالم والعديد من المنتجين خارج المنظمة أبرزهم روسيا على تخفيض كمية النفط المعروضة فى السوق لضبط مستوى الأسعار، وما لبث السعر بعد هذا القرار إلا وعاود إلى الارتفاع مرة اخرى، وما زالت اسعار النفط مستقرة منذ مدة زمنية عند متوسط ما بين 60 إلى 70 دولار أمريكي.

عوامل تؤثر على سعر النفط على المستوى الدولي

تتأثر أسعار البترول بعدة عوامل أبرزها كمية الطلب والكمية المعروضة فى السوق من قبل المنتجين، وكذلك كمية المخزون من النفط الخام الأمريكية، التي يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة الأمريكية بشكل دوري، كما تؤثر الكوارث الطبيعية وتعطل خطوط إمدادات البترول على مستوى الأسعار وخلال اليومين الماضين ارتفع سعر برميل النفط بشكل ملاحظ، ومع توقعات باستمرار ارتفاع السعر، وذلك نتيجة توقف الخط الذي يقوم بنقل البترول من منطقة بحر الشمال إلى مملكة بريطانيا، حيث قالت الشركة المشغلة للخط في بيان لها أنه قد تم اكتشاف تسريب فى خط نفط بحر الشمال يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2017، وأنه نتيجة لهذا الظرف القاهر فأنها تعلن عن وقف الإمدادات والعقود الآجلة، وهذا القرار سوف يؤدي بشكل مباشر إلى تأثر الكمية المعروضة من خام البترول وبالتالي زيادة الأسعار.

أسعار البترول اليوم السبت

شهدت بورصة تداول خام النفط اليوم لأغلب الخامات القياسية انخفاض بشكل ملاحظ، حيث انخفض سعر خام البترول القياسي برنت، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بداية التداول بنسب متفاوتة، وسوف نستمر في متابعة آخر تحديثات أسعار البترول والغاز الطبيعي بشكل يومي إن شاء الله.