أسعار المنازل في الصين تنخفض وتتقلص في يناير الماضي

أوضحت الهيئة الرسمية للاحصاء في الصين، اليوم الجمعة، أن أسعار المنازل المستعملة في يناير الماضي سجلت انخفاضا كبيرا مع تقلص تلك الوتيرة من الانخفاضات في المدن الصينية الكبرى، فيما قالت الهيئة أن هناك 56 من 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم، حدث بها انخفاض في الأسعار للمنازل الجديدة على أساس شهري، وهذا الانخفاض حدث من 62 مدينة في شهر ديسمبر 2023.

يمثل القطاع العقاري 25% من الاقتصاد الصيني- مصدر الصورة: منصى إكس

كما سجلت 68 مدينة انخفاضا كبيرا في أسعار المنازل المستعملة بالمقارنة بـ 70 مدينة في الشهر الأسبق بحسب العربية.نت.

وفي أكتوبر 2023، كانت البيانات الرسمية تقول بأن أسعار المنازل الجديدة قد ارتفعت قليلا في شهر سبتمبر 2023، وذلك مع استفادة المطورين العقاريين من عدد من إجراءات الدعم فعلتها الحكومة الصينية.

وكانت الثقة في القطاع العقاري قد تضررت في الصين في الفترة الأخيرة بسبب اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الصارمة لمحاربة تراكم الديون على الشركات العقارية، مما ترتب عليه ارتفاع حجم المشكلة، وترتب على ذلك تفاقم الأزمة في القطاع، وأثر على ثاني اقتصاد في العالم، والذي تمثل العقارات فيه 25% من الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى حدوث هزة عنيفة في الاقتصاد العالمي.