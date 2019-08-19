أسعار المستلزمات الدراسية اليوم فى مصر وانخفاض يتراوح من 5 ل 10%

مع اقتراب العام الدراسي الجديد يهتم أولياء الأمور بشراء المستلزمات المدرسية لأطفالهم، ويتم الحديث دائما عن أسعار المستلزمات هل مرتفعة أم منخفضة، ولكن هذا العام ومن منطلق أسباب عالمية ومحلية وتخفيضات من قبل بعد الأماكن، تراجعت أسعار الأدوات المدرسية، من 5 إلى 10% في جميع المكتبات وخاصة الموجودة في الفجالة، وذلك بسبب تراجع أسعار الورق عالميا، وإنتعاش المطابع.

وأوضح أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار الكشاكيل والأقلام والكرسات وغيرها، تراجعت عن العام الماضي بنسبة 5 إلى 10٪ وذلك بحد أدنى، وأشار إلى عدم توفر المنتج المصري بكثرة بسبب إرتفاع سعره، ولكن تتوافر المنتجات الصينة – التركية – والأندونسية – والهندية – والماليزية)، ووجود وفرة في المعروضات لهذا العام وعدم وجود مشاكل في الإستيراد، وأكد على أن ارتفاع الأسعار كل عام يكون مع تجار التجزئة بسبب كثرة حلقات التداول، أما أسواق الجملة فتقدم عروضا كثيرة، والتراجع هذا العام جاء بسبب ثبات الدولار الجمركي، وبسبب الدولار وتوافره.

وعلى سبيل المثال بالنسبة للأسعار، طرحت كارفور مصر تخفيضات على المستلزمات المدرسية، فجاءت أسعار الكراسات الدبوس تتراوح بين جنيه إلى جنيهان و ثلاث جنيهات إلى خمس جنيهات إلى 10 جنيهات، مع إختلاف أشكالها وعدد الأوراق، والتكت بلغ سعره جنيهان، وأقلام جافة كريستال بسعر 12 جنيها 10 أقلام، وألوان شمع 12 قطعة بسعر 19 جنيها، وشنطة مدرسة جميلة وعملية بسعر 79 جنيها، وصلصال 5 جنيه وحافظة طعام 12 جنيها.